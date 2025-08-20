البيت الأبيض يطلق حسابه على تيك توك قبل انتهاء مهلة بيع التطبيق

أطلق البيت الأبيض أمس الثلاثاء حسابه على منصة تيك توك التي لا تزال مهددة بالحظر في الولايات المتحدة إذا لم يتخل مالكها الصيني عن السيطرة عليها.

وفي أول منشور له على هذه الشبكة الاجتماعية شارك البيت الأبيض على حسابه الرسمي مقطع فيديو مدته 27 ثانية عرض فيه مقتطفات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالصوت والصورة مرفقة بتعليق "أميركا عادت، ما الجديد يا تيك توك؟".

وكتبت الرئاسة الأميركية في وصف الحساب "أهلا بكم في العصر الذهبي لأميركا".

وبعد 3 ساعات من نشر هذا الفيديو الأول حصد الحساب الرسمي للبيت الأبيض أكثر من 25 ألف متابع.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن رسالة ترامب "هيمنت على تيك توك خلال حملته الرئاسية"، مضيفة "نحن متحمسون للبناء على تلك النجاحات والتواصل بطريقة لم تفعلها أي إدارة أخرى من قبل".

ويضم حساب ترامب الشخصي على تيك توك أكثر من 110 ملايين متابع على الرغم من أن الرئيس لم ينشر على هذه المنصة أي منشور منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يوم الانتخابات الرئاسية التي عادت به إلى السلطة.

تهديد بالحظر

ومنصة تيك توك مملوكة لشركة بايت دانس الصينية، وبموجب قانون أقره الكونغرس في 2024 فإن التطبيق مهدد بالحظر في الولايات المتحدة إذا لم تتخل الشركة الصينية عن سيطرتها عليه.

وبرر مشرعون جمهوريون وديمقراطيون يومها هذا النص بإبداء قلقهم من أن تستخدم الصين بيانات مستخدمي التطبيق أو أن تحاول بواسطته التأثير على الرأي العام الأميركي.

لكن ترامب أرجأ مرارا المهلة النهائية المحددة لبيع الشبكة الاجتماعية التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، معترفا بأن لديه "بعض الضعف تجاه تيك توك".

ولدى ترامب ميل إلى التطبيق الشهير، إذ ينسب إليه الفضل في مساعدته على كسب تأييد من الناخبين الشبان عندما هزم الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الماضية.

إعلان

وتنتهي المهلة النهائية المحددة حاليا أمام "بايت دانس" لبيع تيك توك في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.