الاحتلال يصادر أموالا وممتلكات في القدس وينفذ اعتقالات واقتحامات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما واصل عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ففي شمال الضفة، أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي علار وصيدا قرب طولكرم، فيما اعتقلت طفلا يبلغ من العمر 15 عاما بعد مداهمة منزله في بلدة كفر راعي جنوب جنين.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في محيط المسجد الكبير، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها، وعبث بمحتوياتها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي نابلس، اختطفت قوة خاصة إسرائيلية من وحدة "المستعربين" الشاب عبد الله رمضان من مخيم العين، بعد أن نفذت عملية مداهمة واسعة بمساندة تعزيزات عسكرية من محاور عدة، وأسفرت العملية عن إصابة فتاة بجروح ورضوض عقب اصطدام آليّة عسكرية بمركبتها بشكل متعمد.

أما في الخليل، فشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 15 مواطنا من المدينة وبلدتي صوريف والظاهرية، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والاعتداء على ساكنيها.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في المحافظة، ونصبت حواجز على مداخل القرى والبلدات، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية.

المستوطنون يجرفون أراضي المزارعين في محيط بلدة ترمسعيا شمال رام الله. pic.twitter.com/djA668aKRY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 20, 2025

وفي قرية عطارة شمال غرب رام الله، أقدم مستوطنون على تكسير عشرات أشجار الزيتون وسرقة معدات زراعية، إضافة إلى تخريب كاميرات المراقبة والإنارة الخاصة بأرض زراعية تعود للشقيقين محمود ومحمد عبد الله حماد.

كما أطلق المستوطنون مواشيهم داخل الأرض البالغة مساحتها 6 دونمات، مما أدى إلى إتلاف المحاصيل.

إعلان

وفي مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جمال شوامرة (60 عامًا) من حي أم الشرايط، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

اقتحمت شرطة وقوات الاحتلال، فجر اليوم، منازل 10 أسرى ومُحرَرين في القدس المحتلة، وصادرت بعض ممتلكاتهم ومبالغ مالية. وقالت الشرطة في بيانٍ لها إنها اقتحمت المنازل بالتعاون مع "المقر الوطني لمكافحة الإرهاب اقتصاديا"، ضمن حملة واسعة النطاق في شرق القدس استهدفت أسرى وأسرى محررين.… pic.twitter.com/Xglw0r0S5u — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) August 20, 2025

اقتحام الأقصى

وفي القدس المحتلة، واصل عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 139 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية.

وشددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المصلين من الدخول خلال ساعات الاقتحام، لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد.

115 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية pic.twitter.com/RuMoWyTPBO — شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) August 20, 2025

حملة ضد الأسرى والمحررين

كما واصلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حملتها ضد الأسرى والأسرى المحررين، حيث اقتحمت منازل 10 عائلات وصادرت ممتلكات ومبالغ مالية قدرت بأكثر من 100 ألف دولار، إلى جانب 4 مركبات ودراجة نارية، بزعم تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وفقا لبيان الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها نفذت الحملة بالتعاون مع المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي، وأضافت "مكافحة الإرهاب لا تتوقف بالقبض على الإرهابيين، بل تشمل استهداف الأموال والممتلكات لضمان أمن المواطنين وسلامة الدولة".

كما دهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المقدسي مهند جويحان في حي الثوري ببلدة سلوان، واعتدت على أفراد عائلته وصادرت مبلغا من المال، وسلمت والده استدعاء للتحقيق.

وفي السياق ذاته، سلمت سلطات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور استدعاءً للتحقيق، وأبلغته بتجديد قرار منعه من دخول الضفة الغربية، وفقا لمحافظة القدس.