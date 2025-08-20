استطلاع: ثلث المستهلكين في ألمانيا "يسرقون نصائح" من متاجر التجزئة

كشف استطلاع حديث للرأي أن حوالي ثلث المستهلكين في ألمانيا حصلوا على نصيحة من متجر تقليدي، ثم اشتروا عبر الإنترنت المنتج الذي استفسروا عنه بعد مقارنة الأسعار.

ويطلق على هذا السلوك في قطاع تجارة التجزئة اسم "سرقة النصائح".

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، رفض ما يقرب من نصف المشاركين هذا السلوك (21% رفضوه تماما، و25% رفضوه إلى حد ما).

في المقابل، أيّد 9% من المستهلكين الحصول على نصيحة من متجر تقليدي ثم شراء المنتج المعني عبر الإنترنت. ولم يحدد 34% آخرون موقفهم.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للتجارة، شتيفان جينت: "عندما أنفق -بصفتي تاجر تجزئة تقليديا- مبالغ طائلة على إيجار المتجر وتعيين موظفين أكفاء، فمن الطبيعي أن يكون الأمر مؤلما للغاية عندما يكتفي العملاء بالاستماع إلى النصائح ثم يتسوقون عبر الإنترنت من مزودي خدمات آخرين".

وفي المقابل، أشار جينت إلى أن ظاهرة عكسية تحدث أيضا بصورة متزايدة، حيث يجمع عملاء معلومات عبر الإنترنت ثم يشترون من المتجر. وقال جينت "يقرر العملاء بأنفسهم أين يريدون الحصول على المعلومات وأين يريدون التسوق"، مضيفا أن هذا هو أساس المنافسة الحرة والنزيهة.