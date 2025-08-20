أخبار|إيران

إيران تكشف عن إنتاج صواريخ جديدة بـ"قدرات متفوقة"

TOPSHOT - Trails of Iranian missiles launched at Israel are seen in the sky from the Nuseirat refugee camp in the besieged Gaza Strip on June 15, 2025.
آثار صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه إسرائيل في 15 يوينو/حزيران الماضي (الفرنسية)
20/8/2025-|آخر تحديث: 14:07 (توقيت مكة)

كشف وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده عن أن طهران أنتجت صواريخ جديدة بقدرات متفوقة عقب العدوان الإسرائيلي على بلاده، وذلك في كلمة خلال فعالية بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في العاصمة طهران، الأربعاء، بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وقال نصير زاده إن الصواريخ التي أطلقت خلال حرب الـ12 يوما كانت من إنتاج وزارة الدفاع قبل عدة أعوام، وأضاف "أما اليوم فقد صنعنا صواريخ جديدة بقدرات متفوقة عما سبق".

وأكد الوزير الإيراني على أنه سيتم استخدام الصواريخ الجديدة في حال شنّت إسرائيل هجوما جديدا على بلاده.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي شنت إسرائيل بدعم أميركي هجوما على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، في حين ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

This Tuesday, June 24, 2025, satellite image provided by Maxar Technologies shows damage at Fordo enrichment facility after strikes in Iran on June 23. (Maxar Technologies via AP)
أضرار في منشأة فوردو للتخصيب بعد الضربات التي استهدفت إيران في 23 يونيو/حزيران الماضي (أسوشيتد برس)

هجوم واتهامات

وفي 22 من الشهر ذاته هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها أنهت برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة العديد الأميركية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو/حزيران وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وقبيل العدوان الإسرائيلي على إيران، خاضت طهران وواشنطن جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال فلسطين وأراض بسوريا ولبنان.

المصدر: وكالة الأناضول

إعلان