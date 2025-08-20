إسرائيل تقر خطة بمليارات الدولارات لتسريع إنتاج الدبابات

أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء خطة لتوسيع إنتاج دبابات "ميركافا" وناقلات جند مدرعة بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار، في خطوة وصفها الإعلام الإسرائيلي بأنها مرتبطة بخطط عسكرية لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قدّم خطة لزيادة إنتاج دبابات "ميركافا" وناقلات الجند من طرازي "النمر" و"إيتان"، بقيمة تفوق 5 مليارات شيكل (الدولار يعادل 3.40 شواكل)، بهدف تسريع وتيرة إنتاج العشرات من المركبات القتالية المدرعة.

يأتي ذلك بعد موافقة كاتس مساء أمس الثلاثاء على خطة عسكرية تشمل احتلال مدينة غزة وبدء استدعاء 60 ألف جندي احتياط، بزعم تهيئة الظروف لإنهاء الحرب عبر إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاح حماس، وإبعاد قادتها، وتأمين "منطقة عازلة" لحماية المستوطنات.

وتتزامن هذه التطورات مع تحركات دبلوماسية تقودها قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، حيث وافقت حركة حماس على مقترح جديد يتضمن هدنة لمدة 60 يوما تمهيدا لاتفاق شامل.

لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن "سياسة إسرائيل لم تتغير"، وأن أي اتفاق لإطلاق سراح جميع المختطفين مشروط بالمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) لإنهاء الحرب.

وكانت حكومة نتنياهو قد أقرت في 8 أغسطس/آب الجاري خطة لإعادة احتلال قطاع غزة تدريجيا بدءا بمدينة غزة عبر تهجير نحو مليون فلسطيني إلى الجنوب ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخلها.

وفي 11 أغسطس/آب الجاري شرع الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الخطة عبر هجوم واسع على حي الزيتون جنوب شرق غزة استخدم فيه القصف المدفعي والنسف بواسطة روبوتات مفخخة، إلى جانب عمليات تهجير قسري.