أخبار|باكستان

أمطار موسمية جديدة تودي بحياة 20 شخصا في باكستان

People wade through a flooded road after the monsoon rain in Karachi, Pakistan, August 19, 2025. REUTERS/Imran Ali
عدد القتلى في باكستان بلغ نحو 750 شخصا منذ بداية الموسم (رويترز)
20/8/2025-|آخر تحديث: 13:48 (توقيت مكة)

قتل أكثر من 20 شخصا بأمطار موسمية جديدة في باكستان، وذلك بعد أن أسفرت تساقطات غزيرة وانزلاقات تربة خلال الأسبوع الأخير عن سقوط أكثر من 400 قتيل، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقضى 11 شخصا في منطقة جيلجيت-بالتيستان في شمالي البلاد التي تضم بعضا من أعلى قمم العالم.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم الأربعاء إن 10 أشخاص آخرين لقوا حتفهم في كراتشي العاصمة المالية جنوبي البلاد جراء الفيضانات التي تسبّبت في انهيار منازل وصعق بالكهرباء.

TOPSHOT - Mourners carry the coffins of flood affected victims after flash floods in Naryean Behaak village some 36 kilometers north from Muzaffarabad, the capital of Pakistan-administered Kashmir on August 15, 2025.
باكستانيون يشيعون قتلى الفيضانات المدمرة (الفرنسية)

إغلاق كراتشي

وتزامنا مع هذه التطورات أمرت حكومة إقليم السند الباكستاني بإغلاق كامل لمدينة كراتشي اليوم الأربعاء بعد أن اجتاحت أمطار غزيرة المدينة، مما تسبب في فيضانات تدفقت إلى المنازل وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في حالات صعق بالكهرباء وغرق وانهيار جدران.

وانقطعت الكهرباء عن العديد من المناطق، كما تعطلت خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة أيضا، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية.

ونصحت السلطات المواطنين بتجنب التنقل، حيث ظل العديد من العائدين من العمل والمدارس عالقين مع ارتفاع منسوب المياه عدة أقدام في مناطق عدة، بما في ذلك ماليير، وهو وضع يذكر بالأمطار المدمرة عام 2022.

واستمرت الأمطار الغزيرة بشكل متقطع في كراتشي طوال اليوم، مما أدى إلى غمر جزء كبير من المدينة بالمياه.

epa12310412 Vehicles drive amid rainfall in Karachi, Pakistan, 19 August 2025. Since the start of the monsoon season on 26 June, the death toll from rains and flooding in Pakistan has reached at least 695. The National Disaster Management Authority (NDMA) reported that an additional 935 people have been injured. The northwestern province of Khyber Pakhtunkhwa has been the most severely affected, accounting for 417 of the total deaths. EPA/SHAHZAIB AKBER
باكستان من أكثر الدول عرضة لتداعيات تغيّر المناخ في العالم (الأوروبية)

مئات القتلى

ومنذ الخميس الماضي، قُتل أكثر من 400 شخص في مقاطعة خيبر باختونخوا الجبلية الواقعة في شمالي غربي البلاد عند الحدود مع أفغانستان.

وتعد الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة أمرا شائعا خلال موسم الأمطار الذي يبدأ عادة في يونيو/ حزيران ويستمر حتى نهاية سبتمبر/أيلول من كل عام.

وفي المجموع، أفادت الوكالة بأن عدد القتلى في باكستان بلغ نحو 750 شخصا منذ بداية الموسم.

وتعد باكستان من أكثر الدول عرضة لتداعيات تغيّر المناخ في العالم، وتواجه ظواهر الطقس القصوى بشكل متزايد.

وفي العام 2022، تسبّبت الفيضانات الموسمية في غمر ثلث باكستان، مما أسفر عن مقتل نحو 1700 شخص.

المصدر: وكالات

