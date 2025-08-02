مظاهرات عربية تطالب بوقف التجويع الإسرائيلي لغزة

شارك عشرات آلاف المتظاهرين في المغرب، وموريتانيا، واليمن، الجمعة، في وقفات تضامنية مع قطاع غزة، للمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية ووقف جريمة التجويع الإسرائيلية المتواصلة ضد القطاع.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة في بيان، إنها نظمت الجمعة، 90 مظاهرة في 58 مدينة تضامنا مع غزة وكامل فلسطين في جمعة طوفان الأقصى رقم 87.

ومن بين المدن التي عرفت هذه الوقفات والمسيرات، تازة ووجدة (شرق) والجديدة والدار البيضاء (غرب) وأغادير (جنوب غرب)، وفق البيان، خاصة بعد صلاة الجمعة، وأوقات أخرى.

ورفع المشاركون في الوقفات أعلام فلسطين إلى جانب صور تجسّد مظاهر سياسة التجويع الإسرائيلية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، وردد المحتجون هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، وأخرى تطالب بالاستمرار في دعمها.

وفي موريتانيا، تظاهر مئات الأشخاص بالعاصمة نواكشوط، الجمعة، رفضا لاستمرار إسرائيل في حرب التجويع والإبادة التي تشنها على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف العدوان على الفلسطينيين.

وبدأت المظاهرات بعد صلاة الجمعة، من أمام الجامع الكبير في نواكشوط، حيث رفع المشاركون علمي فلسطين وموريتانيا، ورددوا هتافات داعمة للفصائل المسلحة في غزة.

ودعت إلى تلك المظاهرات المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة وهي منظمة غير حكومية معنية بتنظيم الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني.

وفي اليمن، تظاهر عشرات الآلاف في عدد من المحافظات، دعما لغزة، خاصة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، وامتدت إلى عدد من المحافظات بينها الحديدة (غرب)، وصعدة (شمال)، وإب (وسط).

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، إلى جانب لافتات تؤكد على التضامن الثابت مع غزة.

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ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات كارثية.

وخلفت الإبادة، التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي، نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.