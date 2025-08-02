مئات الإسرائيليين يطالبون بصفقة فورية وويتكوف يعدهم بإنهاء الحرب

تظاهر مئات الإسرائيليين، اليوم السبت، للمطالبة بصفقة فورية تعيد الأسرى من قطاع غزة، وذلك في وسط تل أبيب حيث التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بالمتظاهرين، في أعقاب نشر المقاومة الفلسطينية مقاطع توثق النقص الحاد في التغذية الذي يعيشه الأسرى جراء الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.

وقال ويتكوف لعائلات المحتجزين إن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى صفقة لإعادة 50 محتجزا إسرائيليا وإنهاء الحرب في غزة.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ويتكوف قوله إن الخطة ليست لتوسيع الحرب في غزة إنما لإنهائها.

بدورها، أفادت القناة الـ12الإسرائيلية أن ويتكوف قال لعائلات الأسرى إنه يزور المنطقة للاطلاع على الوضع في غزة والتأكد من وجود مساعدات إنسانية.

وأضافت أن ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى أنه ثمة نقص في غزة لكن لا يوجد تجويع، وفق وصفه، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستمر بالتفاوض لإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن المحتجين في تل أبيب استقبلوا ويتكوف بهتاف يدعو إلى إعادة المحتجزين فورا.

وتعليقا على الزيارة، قالت عائلات الأسرى إنها لم يتوقعوا شيئا من لقاء ويتكوف، وأضافت "تحدث عن جهود لكن في الحقيقة لا جديد في الأمر"، وفق يديعوت أحرونوت.

إطالة الحرب

وخلال المظاهرة، جلس الإسرائيليون داخل مجسم محاط بأسلاك شائكة، تعبيرا عن المعاناة التي يعيشها ذووهم بالأسر في ظل تجاهل الحكومة الإسرائيلية لذلك.

ونقلت صحيفة هآرتس عن والدة أسير إسرائيلي قولها إنه كان من الممكن أن تنتهي الحرب ومعاناة عائلات المحتجزين لولا قرار الحكومة الإسرائيلية بإطالة أمد الحرب لأسباب سياسية.

وتعليقا على مقاطع المقاومة التي أظهرت جوع الأسرى، أضافت أنها أخبرت منسق شؤون الأسرى أن ابنها تحوّل إلى جلد وعظم، لكنه رد عليها بأنها "دعاية من حماس".

ויטקוף הגיע לכיכר החטופים והתקבל במחיאות כפיים. נכנס למפגש עם המשפחות בספריית בית אריאלה. pic.twitter.com/As37SLJCi9 — Or Heller אור הלר (@OrHeller) August 2, 2025

وفي وقت سابق اليوم، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين -في بيان عبر منصة إكس- إلى المشاركة في مظاهرة حاشدة بتل أبيب للدعوة إلى إعادة الأسرى بشكل فوري.

"أوقف الجنون"

وفي بيانها، طالبت الهيئة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف ما وصفته بالجنون، قائلة تعليقا على مشاهد جوع أبنائهم "انظروا في أعينهم (الأسرى الإسرائيليين)، لقد نفد الوقت، إخواننا يمرون بجحيم في الأسر، أوقفوا هذا الجنون. توصلوا إلى اتفاق شامل يعيدهم إلى الوطن".

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والجمعة، نشرت كتائب القسام مقطعا للأسير الإسرائيلي أفيتار ديفيد، حيث ظهر وهو يعاني من فقدان شديد في الوزن، نتيجة استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب في غزة.

وأظهر الفيديو الأسير جالسا على سرير في غرفة ضيقة، وقد برزت عظامه بشكل واضح نتيجة سوء التغذية.

كما نشرت سرايا القدس مقطعا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير في غزة روم بارسلافسكي، ظهر فيه وهو يناشد السلطات الإسرائيلية إدخال الطعام بشكل عاجل، مؤكدا أنه يعاني من الجوع ويخشى على حياته.

وقال بارسلافسكي في التسجيل "أنا لا آكل ولا أشرب، وأرجوكم أدخلوا الطعام لأنني أموت من الجوع".

وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة، جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات.

ومرارا، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.