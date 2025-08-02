لازاريني: تهميش الأونروا إجراء متعمد لمعاقبة سكان غزة وتجويعهم

اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن المجاعة بقطاع غزة نتيجة لمحاولات إسرائيلية متعمدة لاستبدال ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية، ذات الدوافع السياسية، بمنظومة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في منشور على حساب لازاريني عبر منصة إكس، السبت، علق من خلاله على التجويع الإسرائيلي لغزة.

وقال المسؤول الأممي إن الوضع تفاقم بعد منع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 5 أشهر.

وشدد على أن تهميش الأونروا وإضعافها لا علاقة له بمزاعم تحويل مساعدات غزة إلى جماعات مسلحة، بل هو إجراء متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد عيشهم في القطاع.

وأكد أن المجاعة التي صنعها الإنسان بغزة نتيجة محاولات متعمدة لاستبدال ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية، ذات الدوافع السياسية، بمنظومة الأمم المتحدة.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة أمميا.

ويؤكد الفلسطينيون أن آلية توزيع مساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية، تهدف إلى تجميعهم وإجبارهم على التهجير من أراضيهم، تمهيدا لإعادة احتلال غزة.

وحمّل لازاريني مؤسسة غزة الإنسانية، ذات الدوافع السياسية، مسؤولية ما يقرب من 1400 حالة وفاة بين الفلسطينيين بغزة بسبب التجويع.

واختتم المفوض العام لوكالة الأونروا بالقول إنه لا وقت لإضاعته بعد الآن، يجب اتخاذ قرار سياسي بفتح معابر غزة دون قيد أو شرط.

هندسة الفوضى في غزة

ومن جهته، قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة للجزيرة إن سكان غزة يختارون للأسف بين الموت جوعا، والموت قتلا عند مراكز المساعدات، وإن هناك هندسة للفوضى والجوع في غزة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

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وأكد أنه يتم العصف بكل القيم والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة في غزة، مشددا على أن أي حديث عن عدم وجود مجاعة يناقض الوقائع على الأرض في غزة.

وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الضحايا المجوّعين من منتظري المساعدات بلغت ألفا و422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف إصابة منذ 27 مايو/أيار الماضي.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات كارثية.

وخلّفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.