استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين بالضفة المحتلة

استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون برصاص مستوطنين إسرائيليين، خلال هجوم استهدف بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم السبت، إن "حصيلة اعتداءات المستوطنين على بلدة عقربا بلغت شهيدا و5 إصابات، من بينهم رجل مسن".

من جانبها، أفادت إذاعة صوت فلسطين أن مستوطنين هاجموا أراضي المواطنين في أطراف بلدة عقربا.

ونشرت الإذاعة مقاطع فيديو قالت إنها توثق "لحظة إطلاق النار على المواطنين خلال هجوم المستوطنين على سهل محفوريا، قرب بلدتي عقربا وجوريش، جنوب شرق نابلس".

وفي مدينة جنين شمال الضفة أصيب طفل وشابتان اليوم بجروح إثر دعسهم بآلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال الهلال الأحمر إن المصابين هم طفل وسيدتان بعد تعمد جيب عسكري للاحتلال من الاصطدام بسيارتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق الحي الشرقي من مدينة جنين، واعتقلت شابا بعد مداهمة منزله ومنازل أخرى في الحي وتفتيشها.

بؤر استيطانية

في الوقت ذاته أقام مستوطنون إسرائيليون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة دير علا شرق مدينة بيت لحم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد نصب المستوطنون عددا من الخيام في الموقع ذاته الذي شهد قبل أسبوعين تهجير أكثر من 15 عائلة فلسطينية، وذلك بعد أن استولوا على ألواح الألمنيوم التي كانت تُستخدم كسقوف لمنازل الأهالي، إضافة إلى خلايا الطاقة الشمسية، كما أحرقوا ما تبقى من مقتنيات العائلات المهجّرة.

وتعد هذه هي البؤرة الثامنة التي تُقام في محيط كيسان خلال الشهرين الماضيين، مما يشير إلى تصاعد وتيرة الاستعمار والاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة لصالح التوسع الاستعماري.

تزامن ذلك مع اقتحام مستوطنين خربة يرزا شرق طوباس شمال الضفة المحتلة، حيث لاحقوا رعاة الأغنام في المنطقة، كما حاولوا سرقة مواش تعود لمواطنين فلسطينيين.

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وتشهد الخربة بالإضافة إلى مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات متصاعدة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 2153 اعتداء.