إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مواجهات بالضفة الغربية

أصيب فلسطينيان، مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، أحدهما في بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة، والآخر في بلدة دير جرير، شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في ظل حملة اعتقالات يشنها الاحتلال.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (21 عاما) بالرصاص الحي بالرجلين إثر إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال في بيت دقو.

واندلعت المواجهات وسط البلدة بعد اقتحام الآليات الإسرائيلية وإطلاق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وفي بلدة دير جرير، اقتحم مستوطنون الليلة الماضية المدخل الغربي للبلدة وأضرموا النار في أراضٍ زراعية على أطرافها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي الذين تصدوا للهجوم.

استمرار احتشاد الشبان للتصدي لهجوم المستوطنين، على أطراف قرية دير جرير، شمال شرق رام الله. pic.twitter.com/LsfJR1PVbt — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 1, 2025

وأطلقت قوات الاحتلال، التي وفرت الحماية للمستوطنين، الرصاص الحي وقنابل الغاز، مما أسفر عن إصابة شاب بجروح طفيفة.

ويأتي هذا الاعتداء بعد يوم واحد من اقتحام مماثل شهدته البلدة، تخلله اعتداءات على الأهالي وإصابات وإحراق لممتلكات خاصة.

اقتحامات متواصلة

تزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال منطقة كفر عقب شمال المدينة، وسط انتشار عسكري مكثف وتحليق طائرات استطلاع في الأجواء، في حين أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال واصلت عملياتها في مدينة البيرة المجاورة باقتحام حي البالوع وتنفيذ مداهمات لمنازل الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس، ودهمت منازل في منطقة الرفيد، واعتقلت 4 فلسطينيين، بينهم زوجة مطارد.

كما أخضعت ذوي عدد من المطاردين لتحقيقات ميدانية في محاولة للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم.

قوات الاحتلال تنسحب من مدينة نابلس بعد اعتقال الشاب عبود البلبيسي. pic.twitter.com/NMiEqEvJsI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 2, 2025

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أما في نابلس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المنطقتين الشرقية والوسطى من المدينة، واعتقلت فلسطينيا من حي التعاون بعد مداهمة إحدى العمارات السكنية، بالتزامن مع اقتحام عدد من البلدات جنوب المدينة.

كذلك اعتقل فتى فلسطيني بعد مداهمة منزله في مدينة قلقيلية شمال الضفة. وواصلت قوات الاحتلال عملياتها في مدينة الخليل، حيث اقتحمت حي وادي الهرية وشرعت بتفتيش منازل الأهالي، كما دهمت عدة منازل في بلدة السموع جنوب المحافظة.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1011 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.