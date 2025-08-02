أكسيوس تجذب الجمهور بأسلوب تحريري فريد

ترى مؤسسة أكسيوس (Axios) الإعلامية أن أي وسيلة إعلامية لديها نصف دقيقة لتجذب انتباه القارئ، وعليها أن تستغل هذا الوقت القصير بذكاء.

وقد ابتدعت المؤسسة الأميركية التي أنشئت عام 2017 والمتخصصة في الأخبار ما عرف في أوساط المؤسسات الإعلامية بصيغة الإيجاز الذكي. وهي صيغة تستهدف الجمهور الذي يعاني من ضيق الوقت من خلال أسلوب الكتابة السريع واستخدام النقاط الموجزة وتجنب الاقتباسات الطويلة.

ويشار إلى أن أكسيوس أسسها صحفيو بوليتيكو السابقون جيم فانديهاي ومايك ألين وروي شوارتز بهدف "تزويد القراء بأخبار ذكية وفعالة، مع تجنب التفاهات والمصطلحات الغامضة". وتستخدم أكسيوس نهج "الإيجاز الذكي"، حيث تقدم المعلومات في مقالات قصيرة وموجزة، ونشرات إخبارية، وبودكاست.

وقد نشر موقع "جورناليزم يو كي" البريطاني، المتخصص بمواكبة تطورات مهنة الصحافة، مؤخرا تقريرا عن الأسلوب الخاص في الكتابة الذي تستخدمه "أكسيوس".

26 ثانية

وعلى طريقة أكسيوس في الإيجاز الذكي، أوضح الكاتب في الموقع، جاكوب جرانجر، أن "أكسيوس" اعتمدت هذه الآلية، بعد أن توصلت أبحاثه إلى أن القراء يقضون في المتوسط 26 ثانية على المقال الواحد، ويتلقون ما بين 70 إلى 400 إشعار يوميا.

أكسيوس أسسها صحفيو بوليتيكو السابقون جيم فانديهاي ومايك ألين وروي شوارتز بهدف تزويد القراء بأخبار ذكية وفعالة، مع تجنب التفاهات والمصطلحات الغامضة. بواسطة تقرير جورناليزم يو كي

​​​​وبيّن جرانجر أن "أكسيوس" باتت تعرض مقالاتها الإخبارية عبر استخدام جمل قوية، ونقاط محددة وبيانات واضحة، مما يجعل القراءة على الأجهزة المحمولة أسرع وأكثر قابلية للفهم.

سبب نجاحها؟

وتتميز إستراتيجية "الوحدات الذرية"، التي تتبعها "أكسيوس"، وهي أسلوب تحريري يعتمد على تقسيم المحتوى الإخباري إلى وحدات صغيرة مستقلة، بعنوان رئيسي وصورة وفقرتين تحتويان على عناوين فرعية مكتوبة بخط عريض مثل "لماذا هذا مهم"، مما يعزز تفاعل القراء مع الخبر على الشاشة الأولى.

ما يجب ملاحظته

ويقول الكاتب إن هذا الأسلوب ينتشر بسرعة، حيث أشارت وسائل إعلامية إلى فوائده للأشخاص المصابين بالتوحد بفضل عرضه الواضح والمنطقي للمعلومات.

ما بين السطور

ويُظهر تقرير رويترز للأخبار الرقمية 2025 أن جمهور الأخبار العالمي يفضل النصوص (55%) للحصول على الأخبار، بسبب سرعتها وسهولة التحكم فيها، على الرغم من أن الكثيرين يفضلون المشاهدة (31%) أو الاستماع (15%) عبر الإنترنت.

أرقام أكسيوس

ويلفت جرانجر إلى أن "أكسيوس" لديها 22 نشرة إخبارية و6.7 ملايين مشترك ومعدل فتح للمواد يبلغ 46%، ويضيف أن 74% من مشتركي النشرة الإخبارية يتفاعلون يوميا، و63% ينقرون على الروابط، و53% يعيدون توجيه المحتوى إلى آخرين.

الخلاصة

تقول سارة كيهاولاني جو، رئيسة تحرير "أكسيوس" في بودكاست جورناليزم "نود جميعا أن نعتقد أن الناس سيقرؤون قصتنا المكونة من 2000 كلمة حتى النهاية، لكننا نعلم في الواقع أن هذا ليس صحيحا".