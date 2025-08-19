26 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم بقصف الخيام وتجمعات المجوعين

أكدت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 26 فلسطينيا بنيران وغارات قوات الاحتلال في أنحاء القطاع، منذ فجر اليوم الثلاثاء، بينهم 5 أطفال على الأقل، و4 منهم من منتظري المساعدات.

ووفق مصادر طبية، فقد استهدفت الهجمات خيام نازحين ومواطنين، إضافة إلى نقاط انتظار المساعدات.

وخلال ساعات الليل، توغل الجيش الإسرائيلي بشكل محدود في حي الصبرة بمحيط مدرسة الصبرة جنوبي مدينة غزة، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي عنيف أدى إلى استشهاد 5 أشخاص، بينما واصل الجيش الإسرائيلي حتى ساعات الفجر إطلاق نيران آلياته ومسيراته صوب الحي.

يأتي ذلك وسط عمليات نسف عنيفة وواسعة نفذها الجيش في حيي الصبرة والزيتون (جنوب شرق)، وقصف من الطيران الحربي، في خضم العملية العسكرية التي بدأها الجيش يوم 11 أغسطس/آب الجاري.

وسط وجنوب القطاع

ووسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين، بينهم سيدة، وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شارع البركة بمدينة دير البلح.

كما استشهد 5 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال وسيدة، في قصف خيمة تتبع لعائلة مسمح بمنطقة البصة.

وفي محيط محور نتساريم، استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون من منتظري المساعدات برصاص إسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات الأميركية الإسرائيلية.

وأما في جنوب القطاع، فقد استشهد 4 فلسطينيين، بينهم أم وطفلاها، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

كما استشهد فلسطينيان وأُصيب 10 آخرون في قصف إسرائيلي على محيط الكلية التطبيقية في منطقة المواصي بخان يونس.

تزامن ذلك مع عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمنازل ومنشآت وسط خان يونس، ومع قصف مدفعي مكثف على عدة أنحاء بالمدينة.

وفي مدينة رفح، استشهد شخصان، أحدهما في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين مقابل مسجد معاوية في منطقة المواصي، والثاني برصاص إسرائيلي في محيط مركز توزيع المساعدات (شمال غرب).

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد شخصين من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة رفح.

وفي الثامن من أغسطس/آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة -طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

ويوم 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفلا.