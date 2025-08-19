نتنياهو يتهم ماكرون بتأجيج "نار معاداة السامية" وباريس ترد

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر فيها أن دعوة ماكرون للاعتراف بفلسطين كدولة تؤجج "نار معاداة السامية"، في حين ردت فرنسا بالقول إنها لا تحتاج دروسا في محاربة معاداة السامية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نتنياهو قال لماكرون في رسالته إن "دعوتكم للاعتراف بدولة فلسطينية ليست دبلوماسية، بل استرضاء. إنها تكافئ إرهاب (حركة المقاومة الإسلامية) حماس".

واعتبر أن الدعوة "تزيد إصرار حماس على عدم إطلاق سراح الرهائن، وتشجع أولئك الذين يهددون اليهود الفرنسيين، وتغذي الكراهية التي تجوب شوارعكم الآن، ضد اليهود".

ودعا نتنياهو فرنسا إلى "استبدال الضعف بالفعل، والتساهل بالحزم، وأن يتم ذلك قبل موعد واضح: رأس السنة العبرية في 23 سبتمبر/أيلول المقبل".

وفي رد على رسالة نتنياهو نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قالت فرنسا إنها "لا تحتاج دروسا في محاربة معاداة السامية".

وفي الـ24 من الشهر الماضي، قال الرئيس الفرنسي إنه سيعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف ماكرون، عبر منصتي إكس وإنستغرام، أن فرنسا قررت أن تعترف بفلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.