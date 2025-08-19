ميزانية إضافية لنفقات الحرب بـ9 مليارات دولار في إسرائيل

فرضت المعارك في قطاع غزة على إسرائيل زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، وفق ما تم الإعلان عنه اليوم في مقترح الموازنة الجديدة حيث صدّقت الحكومة على المقترح الذي زاد تمويل نفقات الحرب بـ9 مليارات دولار.

وبحسب ما أقرته الحكومة، فإن الميزانية الإضافية ستزيد الإنفاق الحكومي بنحو 23.6 مليار دولار، ما يرفع سقف العجز من 4.9% إلى 5.2%، بالإضافة إلى زيادة سقف الإنفاق إلى 191 مليار دولار.

وفي إطار التصديق على زيادة حجم نفقات الحرب، صدّقت الحكومة أيضا على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش باقتطاع أفقي من موازنات جميع الوزارات الحكومية.

وشهد اجتماع الحكومة بشأن الميزانية مواجهة حامية الوطيس بين الوزراء وسموتريتش حيث قالت القناة الـ12 إن سموتريتش هدد بالاستقالة خلال المداولات على إدخال التعديلات على موازنة العام الجاري.

وأضافت القناة أن سموتريتش تعرض لهجوم من بعض الوزراء بسبب الاقتطاعات الأفقية من موازنة الوزارات لتمويل نفقات الحرب.

وأوضحت القناة الـ12 أن وزراء في الحكومة هاجموا سموتريتش بسبب تخصيص أموال من الاقتطاعات في وزاراتهم لتمويل مراكز المساعدات الإنسانية في غزة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 156 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. كما استُشهد 266 فلسطينيا جراء التجويع، بينهم 112 طفلا.