مفوضية أممية: إسرائيل لا تسمح بدخول إمدادات كافية لغزة تجنب الجوع

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن إسرائيل تسمح بدخول بعض الإمدادات إلى قطاع غزة، لكن ليس بالقدر الكافي لتجنب جوع واسع النطاق.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان -في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الثلاثاء- "خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات إلا بكميات تبقى أقل بكثير مما هو مطلوب لتجنب جوع واسع النطاق".

وأضاف أن خطر الجوع في غزة "نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في منع المساعدات الإنسانية".

من جانبه، أكد منير البرش المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن القطاع يواجه إبادة صحية كاملة، معلنا تسجيل 3 وفيات جديدة جراء انعدام الغذاء، مما يرفع أعداد شهداء التجويع إلى 266 شهيدا بينهم 112 طفلا.

وشدد البرش -خلال مقابلة مع الجزيرة- على أن التجويع والقتل "سياسة إسرائيلية ممنهجة"، لافتا إلى أن 28 طفلا يموتون يوميا بمعدل حالة وفاة كل 40 دقيقة.

ورغم سماح إسرائيل قبل نحو 3 أسابيع بدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية والبضائع، فإن المجاعة ما زالت تراوح مكانها، إذ تتعرض تلك الشاحنات في معظمها للسرقة من عصابات تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية إسرائيلية.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.