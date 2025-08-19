مزارعو الكاكاو بغانا يحتجون على الأسعار ويهددون بالتهريب

هدد تحالف مزارعي الكاكاو في غانا بمنع موظفي الهيئة الوطنية المنظمة للقطاع من دخول مزارعهم، احتجاجا على السعر الجديد للمنتج المعلن عنه للموسم المقبل، والذي يقولون إنه قد يدفع إلى تفاقم عمليات التهريب غير المشروع إلى ساحل العاج وتوغو.

وأعرب أكثر من 300 ألف مزارع عن غضبهم مما يعتبرونه تعويضا غير كافٍ، فيما قال بعضهم إنهم سيهربون كامل محصولهم إلى كوت ديفوار لو كانوا يعيشون قرب الحدود، حيث ينظر إلى الأسعار هناك على أنها أكثر إنصافا.

وفي بداية أغسطس/آب الجاري، أعلنت الحكومة الغانية سعر شراء ثابت عند المزرعة يصل إلى 51 ألفا من العملة المحلية (4.7 آلاف دولار) للطن في موسم 2025-2026، وهو ما يشكّل زيادة طفيفة في الأسعار قدرها 4% عن الموسم السابق.

وقال ثيوفيلوس تاماكلو، نائب رئيس جمعية مزارعي الكاكاو في غانا، إن السعر الجديد أقل من تعهد الحكومة بدفع 70% من سعر التسليم على ظهر السفينة المستخدم في التجارة الدولية، والذي كان ينبغي أن يبلغ نحو 3.8 آلاف سيدي للكيس الواحد.

من جانبه، قال كوامي أليكس، الذي حاز مؤخرا على جائزة أفضل مزارع كاكاو في الجوائز الوطنية، إن هناك فارقا يقارب 700 سيدي بين السعر الغاني والسعر الذي يحققه الكاكاو العاجي في الأسواق، مبينا أن هذا الفارق يخلق حوافز للتهريب.

ويعتبر تهديد المزارعين بإقصاء موظفي هيئة الكاكاو الغانية من مزارعهم تصعيدا قد يعطل خدمات الدعم الزراعي في مناطق إنتاج الكاكاو، فالمفتشون الميدانيون يزورون الحقول بانتظام لفحص المحاصيل وتقديم الإرشادات للعاملين.

ويعكس هذا المأزق تصاعد حالة الإحباط في قطاع الكاكاو بغانا، حيث بات التهريب بالفعل مشكلة كبيرة، وخسرت البلاد بسببه نحو 160 ألف طن من الكاكاو عبر التجارة غير المشروعة عبر الحدود في موسم 2024/2023، حسب بعض المسؤولين.