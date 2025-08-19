استطلاع: نسبة تأييد ترامب بأدنى مستوياتها

خلص استطلاع رأي لرويترز/إبسوس أُغلق أمس الاثنين إلى أن نسبة تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع القليلة الماضية ظلت عند أدنى مستوياتها في ولايته الحالية، إذ سجلت 40 %، وسط ضعف في التقييمات من الناخبين من أصول لاتينية.

وأجري الاستطلاع -الذي استمر 6 أيام- في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية مؤشرات على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يشرف فيه ترامب على حملة واسعة النطاق ضد الهجرة، وذلك تزامنا مع جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ولم تتغير نسبة تأييد ترامب عن استطلاع رويترز/إبسوس في أواخر يوليو/تموز الماضي، لكنها انخفضت 7 نقاط مئوية عن الأيام الأولى لعودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي عندما كانت النسبة 47%.

وأظهر أحدث استطلاع أن تأييد الأميركيين من أصول لاتينية للرئيس انحسر بعد أن كانوا ممن يميلون له في انتخابات العام الماضي، وأيد نحو 32% منهم أداءه في البيت الأبيض، في أدنى مستويات التأييد لترامب هذا العام.

وشمل استطلاع رويترز/إبسوس 4446 بالغا أميركيا في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة وعلى الإنترنت، وكان هامش الخطأ نقطتين مئويتين تقريبا.