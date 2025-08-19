لازاريني: موظفو الأونروا لم يستسلموا رغم الجحيم اليومي بغزة

أشاد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بتضحيات موظفي الوكالة، قائلا "رغم الجحيم اليومي في غزة، يواصل موظفونا عملهم الإنساني رغم التحديات والظروف القاسية"، وذلك جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 22 شهرا.

وقال لازاريني -في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني- إن "موظفي الأونروا في غزة دفعوا ثمنا باهظا منذ بدء الحرب، حيث قُتل ما يقرب من 360 موظفا، بعضهم في أثناء تأدية واجبه، وأصيب المئات، في حين تم اعتقال أو احتجاز نحو 50 موظفا، تعرّض بعضهم للتعذيب قبل إطلاق سراحهم".

وأشاد لازاريني بفرق الأونروا في جميع أنحاء غزة، مبينا أنها "تواصل تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية رغم التحديات الكبيرة".

وأكد أن الأونروا "تواجه تهديدات وجودية، لكن فرقها مستمرة في العمل من أجل الإنسانية".

وأشار إلى أن موظفي الأونروا "سيواصلون مهمتهم حتى يتم التوصل إلى حل عادل لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، وحتى ينتهي الصراع المستمر منذ عقود عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية".

وختم لازاريني كلامه بالتشديد على أنه "حان الوقت" لإنهاء هذا الصراع، "بل تأخر كثيرا".

ووفق موقع الأمم المتحدة، "يُحتفى باليوم العالمي للعمل الإنساني، يوم 19 أغسطس/آب من كل عام، بوصفه مناسبة لإجلال الذين يندفعون إلى بؤر الأزمات لمد يد العون، وللتعبير عن التضامن مع الملايين الذين أنفسهم مهددة بالمخاطر".

وتضيف المنظمة الأممية "عام 2024 وحده، أزهقت أرواح أكثر من 380 عاملا إنسانيا، بعضهم في أثناء أداء الواجب، وآخرون في منازلهم، وأصيب مئات غيرهم أو اختُطفوا أو احتُجزوا"، وسط "الخشية من أن يكون عام 2025 أشد نكبة".

وتلفت إلى أنه "كثيرا ما يغضّ العالم طرفه عن هذه الانتهاكات، حتى وهي تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي، فالقواعد التي وُضعت لصون العاملين في الإغاثة تُهمل، والجناة يفلتون من العقاب".

وتشدد على أن "هذا الصمت، وهذا الغياب للمساءلة، أمر لا يمكن أن يُسمح باستمراره".

وتحذر من أن "المنظومة اليوم تتداعى، ليس بحق العاملين الإنسانيين وحدهم، بل وبحق من يخدمونهم أيضا".

وتقول الأمم المتحدة "لقد تجاوزنا مفترق الطرق، وبتنا على الحافة، الاحتياجات تتصاعد، والتمويل يتضاءل، والاعتداءات على عمال الإغاثة تحطم الأرقام القياسية".

وتؤكد الأمم المتحدة عبر موقعها أنه "آن الأوان لتحويل السخط العالمي إلى ضغط فاعل على أصحاب القرار، من أجل صون العاملين في المجال الإنساني والمدنيين الذين يخدمونهم، وإعمال القانون الدولي الإنساني، وتمويل شرايين الحياة التي ندّعي دعمها".

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و64 شهيدا، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفلا.