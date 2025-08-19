أخبار

مقتل عنصرين من الأمن السوري على يد مسلحين في طرطوس

قوات وزارة الدفاع تدخل مدينة طرطوس دعماً لقوات إدارة الأمن العام ضد فلول ميليشيات الأسد، ولإعادة الاستقرار والأمن للمنطقة. ي حساب وكالة الأنباء السورية (سانا) على تليغرام
قوات لوزارة الدفاع تنتشر في وقت سابق بمدينة طرطوس (سانا)
19/8/2025-|آخر تحديث: 09:39 (توقيت مكة)

قتل عنصران من الأمن السوري على يد مسلحين في نقطة تفتيش بمدينة طرطوس شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر أمني قوله إنه وبعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي بسيارة مشبوهة مركونة بجانب الطريق، اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، فقام أحد الأشخاص داخلها بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى مقتل عنصرين.

وأوضح المصدر أن المسلحين الذين كانوا في السيارة لاذوا بالفرار، مؤكدا أن الجهات المختصة تعمل على تحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.

المصدر: الجزيرة

