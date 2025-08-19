مقتل عنصرين من الأمن السوري على يد مسلحين في طرطوس

قتل عنصران من الأمن السوري على يد مسلحين في نقطة تفتيش بمدينة طرطوس شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر أمني قوله إنه وبعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي بسيارة مشبوهة مركونة بجانب الطريق، اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، فقام أحد الأشخاص داخلها بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى مقتل عنصرين.

وأوضح المصدر أن المسلحين الذين كانوا في السيارة لاذوا بالفرار، مؤكدا أن الجهات المختصة تعمل على تحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.