عاجل | سانا عن مصدر أمني في طرطوس: مقتل 2 من عناصر الأمن على يد مسلحين أثناء محاولتهما تفتيش سيارة

19/8/2025-|آخر تحديث: 09:22 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

