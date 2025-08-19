سرايا القدس تقصف مستوطنتي بئيري وشواكيدة بغلاف غزة

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لقصف مستوطنتي بئيري وشواكيدة في منطقة غلاف غزة، وقالت إن القصف يأتي ضمن معركة طوفان الأقصى، وأظهرت المشاهد جانبا من التخطيط لعملية القصف والتجهيز لها قبل تنفيذها.

وأمس الاثنين، أعلنت سرايا القدس عن استهداف مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مدرسة الفرقان (جنوب شرق حي الزيتون) بمدينة غزة باستخدام قذائف هاون.

كما أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ عملية عسكرية (جنوب حي الزيتون) بمدينة غزة، مما أسفر عن إلحاق خسائر بالجنود والآليات الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ضابطا وجنديا إسرائيليين أصيبا بجروح متوسطة خلال اشتباكات في شمال غزة بعد تعرضهما لإطلاق نار من قناص.

وتأتي هذه العمليات في الوقت الذي وافقت فيه المقاومة على مقترح جديد قدمه الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.