رئيس المحكمة العليا بإسرائيل: سجوننا أصبحت غوانتانامو

حذر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية إسحاق عميت من أن العالم يشبّه معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بأنها أصبحت مثل معتقل غوانتانامو الأميركي السيئ السمعة، منتقدا منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا بعد معركة طوفان الأقصى.

وقد عبر عميت عن موقفه ذلك في جلسة مغلقة لبحث التماس قدمته منظمات حقوقية تطالب بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين، عُقدت بحضور ممثلي الحكومة فقط، من دون حضور ممثلي الملتمسين، وفق ما ذكرته صحيفة هآرتس.

وكشفت الصحيفة أن عميت والقاضية دافنا باراك-إيريز انتقدا خلال الجلسة رفض الحكومة السماح للصليب الأحمر بزيارة السجناء الأمنيين (وفق تعبير الاحتلال) في إسرائيل، وتقديم معلومات عن أوضاعهم.

وقال القاضي لممثلي الحكومة "الآن، ما يخرج إلى العالم هو أن السجون في إسرائيل هي غوانتنامو"، مضيفا "ما يُنشر في العالم هو أن هناك تجويعا (داخل السجون)، وأن عشرات السجناء يموتون، وأنتم تضعوننا (المحكمة) في الواجهة".

وعُقدت الجلسة السرية بعد أشهر من مماطلة الحكومة في الرد على السماح بزيارة الصليب الأحمر للأسرى حيث قدمت منظمات حقوقية إسرائيلية التماسا يطالب بالسماح لممثلي المنظمة بزيارة السجون في إسرائيل في فبراير/شباط 2024.

بن غفير يتوعد

وردا على تقرير الصحيفة، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قضاة المحكمة العليا، وزعم أن تصريحاتهم تعرض أمن إسرائيل للخطر وتمس بالردع.

وتوعد بن غفير الأسرى الفلسطينيين باستمرار منعهم من استقبال أي زيارة من أي جهة أجنبية ما لم يتلقّ الجنود الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة "أي زيارة من أي جهة أجنبية".

ومنذ بدء عدوانه على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 20023، أوقف الاحتلال زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، وتزويد المنظمة بمعلومات عن الأسرى.

ولطالما تفاجر بن غفير بتضييقه الخناق على الأسرى الفلسطينيين بتطبيق تشديد كبير في ظروف اعتقالهم وحرمانهم من أبسط الحقوق.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشف تحقيق أجرته هآرتس "أن الأسرى الفلسطينيين في سجن مجيدو يعانون من سوء التغذية، وأن بعضهم مرض وتوفي".

وفي يوليو/تموز الماضي، نشر مكتب المحامي العام الإسرائيلي تقريرا أشار إلى نقص خطير في الغذاء يصل إلى حد الجوع الشديد، وحرمان بعض الأسرى من مياه الشرب، إضافة إلى غياب الرعاية الطبية الأساسية، بحسب الصحيفة.