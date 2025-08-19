الشرع يعيّن مندوبا جديدا لسوريا في الأمم المتحدة

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا يقضي بتعيين إبراهيم عبد الملك علبي مندوبا لسوريا في الأمم المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) فقد تم تعيين علبي سفيرا مفوضا فوق العادة ومندوبا دائما لسوريا لدى الأمم المتحدة.

وشغل علبي منصب مستشار خاص بالشؤون القانونية الدولية في وزارة الخارجية السورية منذ شهر فبراير/شباط الماضي، وظهر علبي لأول مرة بصفته الرسمية في الحكومة السورية الجديدة، خلال لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناردو غونزاليز، في فبراير/شباط الماضي.

ويحمل علبي، المولود في العاصمة السعودية الرياض، الجنسيتين البريطانية والألمانية، وعمل سابقا مستشارا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومستشارا لنقابة المحامين الدولية، بالإضافة لعضوية مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني، كما نشط علبي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال الثورة السورية.