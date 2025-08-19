الدانمارك: جميعنا نريد الاعتراف بفلسطين

قال وزير خارجية الدانمارك لارس لوكي راسموسن، اليوم الثلاثاء، إن الاعتراف بدولة فلسطين مسألة وقت، ونقلت وكالة رويترز عن راسموسن، "جميعنا نريد الاعتراف بفلسطين".

ويأتي موقف الدانمارك الأخير بعد إعلان دول غربية نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن أبرز هذه الدول بريطانيا وفرنسا وكندا ومالطا.

يذكر أنه في 28 مايو/أيار 2024، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين.

وتعترف بالدولة الفلسطينية 147 دولة من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة خارجية فنلندا، يلينا فالتونين، "تجب معالجة الوضع المتفاقم في غزة والضفة الغربية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء حرب الإبادة الجماعية إلى 62 ألفا و64 شهيدا، و156 ألفا و573 مصابا.

كما خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، منهم 112 طفلا.