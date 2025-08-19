الحريديم يتظاهرون ضد التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي

تظاهر مئات من اليهود المتدينين الحريديم الثلاثاء، ضد التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي، وأغلقوا طريقا رئيسيا شرق تل أبيب.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مئات من اليهود الحريديم تظاهروا في مدينة بني براك التي تقع شرق تل أبيب وتعد مركز ثقل لهذه الفئة، مبينة أنهم أغلقوا الطريق الرئيسي رقم 4 احتجاجا على التجنيد الإجباري.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن عناصر الشرطة طلبوا من المحتجين فتح الطريق، لكنهم لم يستجيبوا، مشيرة إلى أن الشرطة ستضطر إلى اعتقال الرافضين منهم لفتح الطريق.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المحتجين من الحريديم أغلقوا مفترق طرق جفعات شموئيل الواقع على الطريق الرئيسي رقم 4 بالمدينة، وافترشوا الطريق ورفضوا فتحه أمام السيارات من الاتجاهين، وأكدت الهيئة الرسمية على موقعها الإلكتروني أن المحتجين رفعوا لافتات من بينها نموت ولن نُجند.

يأتي ذلك في حين يعاني الجيش الإسرائيلي نقصا حادا في الجنود، ويواجه معظم أفراد الاحتياط فيه صعوبات نفسية واكتئابا، جراء ظروف الحرب في قطاع غزة.

وأمس الاثنين، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن النقص في الجنود الذي يقدر بنحو 10-12 ألفا، وعدم التحاق الحريديم يدفع الجيش إلى محاولة استنفاد كل الخيارات الأخرى لإعادة ملء صفوفه.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة بالجيش، عقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 يونيو/حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفض هؤلاء الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

وعلى مدى عقود، تفادى الحريديم التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، البالغ حاليا 26 عاما.

وتعارض أحزاب في الائتلاف الحاكم والمعارضة وقطاعات شعبية توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نحو سن قانون لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرين أنها سياسة تمييزية.

إعلان

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل فلسطينية في غزة أبرزها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين إسرائيليين خلال المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 62 ألفا و64 شهيدا و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.