الأمين العام لحلف الأطلسي: عضوية أوكرانيا في الناتو ليست قيد البحث

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته إن عضوية أوكرانيا في الحلف ليست قيد البحث، ولكن هناك نقاش بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار ما تكفله "المادة الخامسة" من معاهدة تأسيس الناتو.

وأضاف روته خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز أمس الاثنين أن "الوضع هو أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تقول إنها تعارض عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، الموقف الرسمي للحلف هو أن هناك مسارا لا رجعة فيه لانضمام أوكرانيا إليه".

وتابع "لكن ما نناقشه هنا ليس عضوية حلف الأطلسي، ما نناقشه هنا هو ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة، وما سيترتب عليها بالضبط هو ما ستتم مناقشته الآن بشكل أكثر تحديدا".

وتكرس المادة الخامسة من معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي مبدأ الدفاع الجماعي، إذ يُعتبر الهجوم على أي من أعضائه البالغ عددهم 32 هجوما على الجميع.

والانضمام إلى الحلف هدف إستراتيجي لكييف منصوص عليه في دستور البلاد.

وتشير تصريحات روته إلى أنه يمكن تقديم ضمانة أمنية بهذا الحجم لأوكرانيا بدلا من عضوية في الحلف يرفضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي مع بوتين في ألاسكا التقى ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين وأمين عام حلف شمال الأطلسي في البيت الأبيض أمس الاثنين.

وقال روته لـ"فوكس نيوز" إن الاجتماع تناول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ولم يتطرق إلى نشر قوات على الأرض.

ووصف ترامب اجتماع أمس الاثنين بأنه "جيد جدا"، وقال إنه اتصل ببوتين لبدء ترتيبات لعقد اجتماع بينه وبين زيلينسكي قبل اجتماع ثلاثي يضم ترامب أيضا".