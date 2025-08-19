مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يستدعي مرابطتين للتحقيق

اقتحم عشرات المستوطنين -صباح اليوم الثلاثاء- باحات المسجد الأقصى بحراسة أمنية مشددة من قبل قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 124 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد قرب مصلى باب الرحمة.

وفي السياق نفسه، شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المصلين من الدخول خلال ساعات الاقتحام، لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الشريف.

وأظهرت صورة -نشرتها منصات إسرائيلية- التقاط أحد عناصر شرطة الاحتلال صورة تذكارية مع أطفاله خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى أمس.

وفي سياق منفصل، استدعت شرطة الاحتلال اليوم المرابطة المقدسية خديجة خويص إلى التحقيق في مركز المسكوبية، وسلمتها قرارا بمنع دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، وفقا لمركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس.

وأمس، سلمت سلطات الاحتلال المرابطة المقدسية هنادي الحلواني قرارا بمنع التواصل مع شخصيات عدة بعد استدعائها للتحقيق، بينهم المرابطات خديجة خويص وعايدة الصيداوي ونفيسة خويص، والشيخان كمال الخطيب ورائد صلاح، وآخرون.

ومنذ عامين تواصل سلطات الاحتلال منع المرابطتين هنادي الحلواني وخديجة خويص من دخول المسجد الأقصى، ومن السفر ومن دخول الضفة الغربية، بالإضافة إلى منع التواصل مع شخصيات محددة.