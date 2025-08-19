اعتقال 3 سيدات بالضفة وتصعيد باعتداءات المستوطنين

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 سيدات فلسطينيات وشابا، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام ضاحية ذنابة شرق طولكرم، في الضفة الغربية.

كما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الإرسال بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

واقتحم مستوطنون قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل واعتدوا على ممتلكات فلسطينيين تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

كما أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا أطراف القرية وألحقوا أضرارا بعدد من المركبات، وأطلقوا شتائم وعبارات تهديد بحق سكان القرية.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ونشرت القناصة على أسطح البنايات المرتفعة وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وفتشت عددا من المنازل.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المحلات التجارية في منطقة عناب بمدينة الظاهرية جنوب الخليل، مقتحمة المنطقة برفقة آليات هدم ثقيلة وشرعت في عملية الهدم.

وكانت قوات الاحتلال هدمت خلال الأشهر الماضية ما لا يقل عن 60 محلا تجاريا في المنطقة ذاتها بذريعة البناء دون ترخيص.

حماية الفلسطينيين

من جهته، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين لا تزال مستمرة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.

ودعا دوجاريك إلى حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وموازاة مع حرب الإبادة في قطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ مستوطنون خلال يوليو/تموز الماضي، 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يشملان 50 عائلة فلسطينية.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 62 ألف شهيد، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفلا.