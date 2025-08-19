ارتفاع عدد الشهداء في القطاع والاحتلال يقتل 28 طفلا يوميا

استشهد 40 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء بينهم 6 من منتظري المساعدات، وفقا لما أعلنته مستشفيات القطاع.

وأفاد مجمع ناصر الطبي أن 14 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا في قصف الاحتلال لخيام النازحين في مواصي خان يونس ودير البلح.

في حين أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 3 فلسطينيين بسبب التجويع خلال الساعات الماضية. وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي لشهداء التجويع وسوء التغذية ارتفع إلى 266، بينهم 112 طفلا.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفعت حصيلة شهداء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال منذ 22 شهرا إلى 62 ألفا و64 مدنيا فلسطينيا، وأصيب 156 ألفا و573 مدنيا.

قتل الأطفال

في سياق متصل قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش في تصريحات للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل طفلا كل 40 دقيقة في غزة، وإن 28 طفلا يقتلهم قصف الاحتلال يوميا.

وأضاف البرش أن أكثر من مليون طفل في غزة يعانون من صدمات نفسية؛ 50% منهم تم تسجيل إصابتهم باضطرابات ما بعد الصدمة.

فيما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 540 طفلا يقتلون كل شهر على مدار الأشهر الخمسة الماضية.

مستشفيات خارج الخدمة

من جهته، حذر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية من التبعات الكارثية على القطاع الصحي المتهالك في مدينة غزة إذا احتل الجيش الإسرائيلي المدينة.

وقال أبو سلمية إن هناك تخوفات كبيرة على مصير أكثر من 600 مريض وجريح يتلقون العلاج داخل مجمع الشفاء الطبي.

في حين قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 49% من مواد الفحص المخبري رصيدها صفر.

وأضافت أن نحو 60% من المواد المخبرية الأساسية المتبقية رصيدها أقل من شهر، وأن 51% من المستهلكات والمستلزمات المخبرية رصيدها أيضا أقل من شهر.

إعلان

وأشارت إلى أن العديد من الفحوصات الأساسية في أقسام العمليات والعناية قد نفدت أو أشرفت على النفاد، وأن رصيد أكياس الدم وأدوات نقل الدم لا يكفي لسوى أقل من شهر.

وأوضحت أن نحو 45% من أجهزة المختبرات تعطلت أو دُمرت وتحتاج إلى صيانة وقطع غيار.

صحفيون وعمال إغاثة

وفي إطار استهداف الصحفيين من قبل جيش الاحتلال أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين بالقطاع إلى 239 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المكتب في بيان إن الصحفي إسلام الكومي استشهد بقصف للاحتلال على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ويستهدف الاحتلال بشكل متعمد الصحفيين داخل غزة رغم الانتقادات الدولية، وهو ما اعتبره مراقبون محاولات لإسكات صوتهم الذي تعتبره تل أبيب فاضحا لتفاصيل الإبادة التي ترتكبها بالقطاع.

وفي هذا السياق أعلنت الأمم المتحدة بمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني" أن 181 عاملا في المجال الإنساني استشهدوا جراء استهداف الاحتلال لهم على الرغم من إظهار أنهم موظفو إغاثة.

وذكرت المنظمة الدولية أن حصيلة استهداف عمال الإغاثة في العالم زادت بنسبة 31% خلال العام الماضي، معتبرة أن هذا المعدل القياسي يشكل "إدانة مخزية" يجب أن تؤدي لوضع حد "للإفلات من العقاب".

وفي السياق نفسه دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر ووقف جريمة الإبادة والتجويع في غزة.

وأكدت حماس أن الاكتفاء ببيانات التنديد والاستنكار لم يعد مقبولا أمام إجرام الاحتلال الإسرائيلي كما حمّلت الحركة الإدارة الأميركية، المسؤولية المباشرة عن تداعيات منع دخول المساعدات واستمرار التجويع.