"إيرين" يصل الكاريبي ويهدد ساحل أميركا الشرقي

Fishermen take advantage of the swollen Río Grande de Arecibo at its mouth after category 3 Hurricane Erin passed through the region in Arecibo, Puerto Rico, on August 17, 2025.
صيادون على ساحل بورتو ريكو قبل يومين (الفرنسية)
19/8/2025-|آخر تحديث: 19:22 (توقيت مكة)

واصل الإعصار "إيرين" تقدمه نحو جزر بهاما على الساحل الجنوبي الشرقي لأميركا، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، وسط مخاوف من تزايد خطر حدوث أمواج عالية واندلاع حرائق غابات.

وبعد بهاما، من المتوقع أن يتجه "إيرين" -الذي أعيد تصنيفه في الدرجة الثالثة من حيث القوة (من أصل 5 درجات)- شمالا لينتقل صوب ساحل الولايات المتحدة الشرقي وبرمودا خلال الأسبوع.

ومع أنه لا يتوقع أن يضرب اليابسة في الولايات المتحدة، قد يتسبّب إيرين في تيّارات مائية خطرة وأمواج قد يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار، ما قد يهدد بفيضانات ساحلية، لا سيما في مجموعة من الجزر بمحاذاة كارولاينا الشمالية. وتحسّبا للإعصار، أصدرت السلطات أوامر لإخلاء بعض المناطق.

وتسبب إيرين -المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 255 كيلومترا في الساعة- بأضرار مادية في جزر أنتيل الصغرى وبورتوريكو، كما حرم 150 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، وهو أول إعصار موسمي يضرب شمال الأطلسي. وقد ازدادت شدّته بسرعة ليبلغ أعلى مستويات التصنيف في حوالي 24 ساعة.

ورغم بداية هادئة نسبيا، من المرتقب أن يكون موسم الأعاصير الذي يمتد من أوائل يونيو/حزيران إلى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أكثر شدة من العادة هذه السنة، حسب توقعات الأرصاد الجوية الأميركية.

وفي 2024، اجتاحت المنطقة عدة عواصف قوية أسفرت عن سقوط ضحايا، من بينها الإعصار "هيلين" الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في جنوب شرق الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

