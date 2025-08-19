"إيرين" يصل الكاريبي ويهدد ساحل أميركا الشرقي

واصل الإعصار "إيرين" تقدمه نحو جزر بهاما على الساحل الجنوبي الشرقي لأميركا، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، وسط مخاوف من تزايد خطر حدوث أمواج عالية واندلاع حرائق غابات.

وبعد بهاما، من المتوقع أن يتجه "إيرين" -الذي أعيد تصنيفه في الدرجة الثالثة من حيث القوة (من أصل 5 درجات)- شمالا لينتقل صوب ساحل الولايات المتحدة الشرقي وبرمودا خلال الأسبوع.

ومع أنه لا يتوقع أن يضرب اليابسة في الولايات المتحدة، قد يتسبّب إيرين في تيّارات مائية خطرة وأمواج قد يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار، ما قد يهدد بفيضانات ساحلية، لا سيما في مجموعة من الجزر بمحاذاة كارولاينا الشمالية. وتحسّبا للإعصار، أصدرت السلطات أوامر لإخلاء بعض المناطق.

Hurricane Erin is expected to produce life-threatening surf and rip currents along the beaches of the Bahamas, much of the east coast of the U.S., Bermuda, and Atlantic Canada during the next several days. Beachgoers in those areas should follow advice from lifeguards, local… pic.twitter.com/rqlprqsfxv — National Weather Service (@NWS) August 19, 2025

وتسبب إيرين -المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 255 كيلومترا في الساعة- بأضرار مادية في جزر أنتيل الصغرى وبورتوريكو، كما حرم 150 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، وهو أول إعصار موسمي يضرب شمال الأطلسي. وقد ازدادت شدّته بسرعة ليبلغ أعلى مستويات التصنيف في حوالي 24 ساعة.

ورغم بداية هادئة نسبيا، من المرتقب أن يكون موسم الأعاصير الذي يمتد من أوائل يونيو/حزيران إلى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أكثر شدة من العادة هذه السنة، حسب توقعات الأرصاد الجوية الأميركية.

وفي 2024، اجتاحت المنطقة عدة عواصف قوية أسفرت عن سقوط ضحايا، من بينها الإعصار "هيلين" الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في جنوب شرق الولايات المتحدة.