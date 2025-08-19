إيران تنفي تزويد طالبان لها بقائمة جواسيس يعملون لحساب بريطانيا

نفت إيران صحة ما أوردته صحيفة ديلي تلغراف عن قائمة جواسيس سلمتها حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان إلى الحرس الثوري الإيراني، معتبرة التقرير مغلوطا ويستهدف صرف الأنظار عن المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي تصريحاتها لقناة الجزيرة اليوم، قالت الخارجية الإيرانية "إن ما جاء في تلغراف عن تعاون طالبان مع الحرس الثوري بشأن القائمة عبث لا يستحق الرد".

واعتبرت الخارجية الإيرانية، أن تقرير تلغراف يتماشى مع حملة التشهير الممنهجة ضد يران من وسائل إعلام متصهينة هدفها صرف الانتباه عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

وفي عددها الصادر، ذكرت صحيفة تلغراف أنها نقلت عن مسؤولين إيرانيين وأفغان كبار أن الحرس الثوري الإيراني بدأ ملاحقة عناصر يُشتبه بارتباطهم بالاستخبارات البريطانية، وذلك باستخدام قائمة مسربة من وزارة الدفاع البريطانية حصلت عليها إيران من حركة طالبان.

وحسب تقرير الصحيفة، توجه 4 مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني إلى العاصمة الأفغانية كابل الأسبوع الماضي، لمناقشة اتفاقية تعاون أمني مع قيادة طالبان.

وتهدف هذه الاتفاقية -وفقا للصحيفة- إلى استخدام قاعدة بيانات مسربة تحتوي على أسماء أفغان تقدموا بطلبات لجوء في بريطانيا، منهم جنود سابقون عملوا مع الجيش البريطاني وأفراد من القوات الخاصة.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإيرانيين يريدون استخدام القائمة للقبض على جواسيس مشتبه بهم، لاستخدامهم أوراق مساومة في المناقشات مع الغرب بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن حركة طالبان تسعى إلى الحصول على اعتراف رسمي من إيران باعتبارها الحكومة الشرعية لأفغانستان، وهو ما دفعها إلى تقديم نسخة "معدلة" من القائمة إلى الحرس الثوري الإيراني.