17 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 17 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، وأوضحت أن من بين الشهداء 8 من منتظري المساعدات.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وفي مجمع الشفاء الطبي، شيع فلسطينيون جثامين 8 شهداء، بينهم 4 استشهدوا اثناء انتظارهم المساعدات بشارع الرشيد شمالي غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن جثامين الشهداء الآخرين تعود لأشخاص قتلتهم قوات الاحتلال خلال استهدافها منازل لمواطنين في مدينة غزة وحي الزيتون.

كما جرى تشييع جثامين 4 شهداء من المستشفى المعمداني في مدينة غزة، في حين قال مجمع ناصر الطبي إن 3 من منتظري المساعدات استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

في الأثناء، يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع، وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليتها العسكرية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في ظل استمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من الحي.

وقد دمرت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم عددا من المنازل والمنشآت في حي الزيتون من خلال تفجير روبوتات مفخخة.

ضحايا التجويع

وأعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 5 وفيات نتيجة سوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها طفلان.

كما أكدت ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 263 شهيدا، بينهم 112 طفلا.

وفي السياق، أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد مسن متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة سقوط صندوق مساعدات على خيام نازحين في مواصي خان يونس.

الوضع الإنساني

بدوره، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مستوى "الكارثة الشاملة"، حيث يعيش أكثر من 2.2 مليون إنسان -بينهم 1.2 مليون طفل- تحت حصار خانق يستهدف الغذاء والدواء والماء والبنية التحتية.

ودعا الثوابتة الدول المانحة والمنظمات الأممية إلى تجاوز مرحلة البيانات والتصريحات، والانتقال إلى خطوات عملية عاجلة تُلزم الاحتلال بفتح المعابر وضمان التدفق الآمن للمساعدات، خصوصا المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال والأدوية المنقذة للحياة.

إعلان

وأكد الثوابتة في تصريح للجزيرة نت أن الاكتفاء بالشجب أو التردد يساهم في تمكين الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم، مشددا على أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي لوقف هذه الجريمة ومحاسبة إسرائيل على ممارساتها ضد ملايين المدنيين العزل.