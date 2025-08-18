والدة محتجز إسرائيلي تنشر مقطع فيديو لابنها في الأسر

نشرت عيناف تسنغاوكر -والدة أحد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية بغزة- مقطع فيديو لابنها في الأسر.

وظهر الأسير الإسرائيلي وهو بصحة جيدة ويوجه رسالة لعائلته وأقاربه ويدعوهم للخروج بمظاهرات لإنهاء الحرب وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

ولم يُعرف بعد تاريخ تسجيل هذا المقطع وكيفية وصوله إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي لكن القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إنه حديث العهد.

وكانت عيناف تسنغاوكر هاجمت الشهر الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية– ودعته لعدم السماح بانهيار المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي كانت لا تزال قائمة وقتها عبر الوسطاء في الدوحة، وإلى منح الفريق الإسرائيلي تفويضا بإنهاء الحرب.

وجاء بث مقطع الفيديو بالتزامن مع خروج مظاهرات حاشدة وتنظيم إضراب شل مفاصل الحياة -أمس الأحد- بدعوة من عائلات الأسرى، احتجاجا على توسيع العملية العسكرية في غزة وللمطالبة بإبرام صفقة تعيد الأسرى، في حين قمعت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين احتجوا قبالة مقر حزب الليكود الحاكم في تل أبيب، واعتقلت عددا منهم.

وبالتزامن مع ذلك، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن أكثر من مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات والمظاهرات في أنحاء إسرائيل الأحد.

وأغلق المتظاهرون عدة طرق، منها ميدان الأسرى في تل أبيب والطريق السريع رقم واحد عند مدخل القدس، وتقاطع رعنانا شمالي تل أبيب. كما تجمع عشرات المتظاهرين أمام منازل عدد من الوزراء، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.