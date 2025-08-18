أخبار|غوث|أفريقيا

مفوضية اللاجئين: نقص التمويل يهدد بقطع المساعدات عن 11 مليون شخص

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 11 مليون شخص أغلبهم في أفريقيا يواجهون نقص المساعدات (وكالة الأنباء الأوروبية)
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 11 مليون شخص قد يفقدون هذا العام المساعدات الإنسانية الطارئة بسبب نقص التمويل، مشيرة إلى أنه من بين المناطق الأكثر تضررا بعض الأماكن في قارة أفريقيا.

وقالت المفوضية إن السبب في هذا الرقم القياسي يعود إلى النقص الكبير في التمويل من الدول المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

ويمثل هذا الرقم نحو ثلث الأشخاص الذين اعتادت المفوضية دعمهم سنويا، إذ قدمت ي العام الماضي مساعدات لنحو 36 مليون شخص في 135 دولة، لكن هذا العدد مرشح لانخفاض حاد خلال العام الجاري نتيجة تراجع دعم المانحين الخارجيين.

ومن بين الأماكن الأكثر تضررا مخيمات اللاجئين على الحدود بين تشاد والسودان، حيث فر نحو 12 مليون سوداني إلى شرق تشاد هربا من الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.

مناطق منكوبة

ويقول المدير الإقليمي للمفوضية السامية للاجئين جان بول هابامونغو سامفورا إن ما يحدث في مخيمات اللاجئين لم ير مثله منذ 27 عاما من العمل في المجال الإنساني، سواء في أفريقيا أو آسيا.

ويضم مخيم اللاجئين السودانيين نحو 80 ألف لاجئ، غير أن المنظمات الإنسانية تكاد تخلو من الموارد والكوادر البشرية، حيث طبيب دائم واحد فقط في مستشفى المخيم، في حين يتكدس المرضى في طوابير طويلة وسط نقص حاد في الأدوية.

وفي المخيمات ذاتها، يلجأ الأطفال لشرب المياه الملوثة من البرك وأحواض الأنهار، التي تستخدم كدورات مياه بسبب غياب المراحيض بشكل شبه كامل.

وأكدت المفوضية أن نسبة التمويل المتوفرة لبرامجها هذا العام لم تتجاوز 23% من الاحتياجات، مما أجبرها على تقليص أنشطتها، وأشارت إلى أن النساء والأطفال هم الفئات الأكثر تضررا من هذه الأزمة.

المصدر: الصحافة الأفريقية

