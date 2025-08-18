زيلينسكي يتطلع لإنهاء الحرب "بسرعة" قبل القمة مع ترامب وقادة أوروبيين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جميع الأطراف تريد نهاية سريعة للحرب، داعيا للتوصل إلى سلام دائم، وذلك قبل قمة مرتقبة اليوم الاثنين في واشنطن يستضيف فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني إلى جانب قادة أوروبيين.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا ممتن لرئيس الولايات المتحدة على الدعوة. نحن جميعا نريد على حد سواء إنهاء هذه الحرب بسرعة وبشكل موثوق".

وأضاف "آمل أن قوتنا المشتركة مع أميركا ومع أصدقائنا الأوروبيين ستجبر روسيا على السلام الحقيقي".

وطالب روسيا بأن "تُنهي هذه الحرب التي بدأتها"، مؤكدا أن السلام يجب ألا يكون كما كان قبل سنوات عندما أُجبرت أوكرانيا على التخلي عن القرم وجزء من دونباس واستخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كنقطة انطلاق لهجوم جديد.

من جانبه، أكد ترامب أن زيلينسكي قادر على إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور"، لكنه استبعد استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وسيرافق قادة أوروبيون الرئيس الأوكراني في اجتماعه بالبيت الأبيض في وقت لاحق اليوم، إظهارا لدعمهم له ومساعدة زيلينسكي على تجنب تكرار ما حدث في آخر اجتماع له في البيت الأبيض في فبراير/شباط. وسار ذلك الاجتماع على نحو كارثي، إذ تعرض زيلينسكي خلاله للتوبيخ العلني من ترامب ونائبه جيه دي فانس، متهمين إياه بعدم الامتنان وعدم الاحترام.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والأمين العام للناتو مارك روته أنهم سيكونون حاضرين إلى جانب زيلينسكي في واشنطن.

وأبدى القادة الأوروبيون في اجتماع أمس وحدتهم، مرحبين بالحديث الأميركي عن ضمانات أمنية، لكنهم أكدوا عدم إمكانية إجراء أي مناقشات بخصوص الأراضي دون مشاركة كييف وترتيبات واضحة لحماية ما تبقى من أراضي أوكرانيا.

جبهة موحدة

وبخصوص اجتماع الاثنين، قال ماكرون إن "رغبتنا هي تشكيل جبهة موحدة بين الأوروبيين والأوكرانيين"، وسؤال الأميركيين "إلى أي مدى" هم مستعدون للمساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

إعلان

ويأتي لقاء اليوم بعد اجتماع ترامب بالرئيس الروسي في ألاسكا يوم الجمعة الماضي، ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن ترامب وبوتين ناقشا مقترحات بأن تتخلى روسيا عن جيوب صغيرة من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها مقابل تنازل كييف عن مساحات شاسعة في أماكن أخرى.

وقال المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف إن الولايات المتحدة "يمكن أن تقدم حماية على غرار تلك التي تكفلها المادة الخامسة"، مشيرا إلى أن هذا سيكون بديلا عن سعي أوكرانيا للانضمام إلى الناتو. وأضاف"إنها المرة الأولى التي نسمع فيها موافقة الروس على ذلك".

وكان زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون يدعون إلى وقف إطلاق نار يسبق تسوية للنزاع، لكن ترامب أوضح بعد محادثاته مع بوتين أن جهوده باتت تركز على بلورة اتفاق سلام لم يحدد معالمه، غير أنه يعتزم كشف تفاصيل عنه اليوم عند استقباله القادة الأوروبيين.

تطورات ميدانية

ميدانيا، قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت اليوم الاثنين منطقة سكنية في خاركيف، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم رضيع وإصابة 17.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، على تطبيق تلغرام، إن الهجوم نفذ بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة، وأكد أن عدد المصابين "آخذ في الزيادة".

وكانت خاركيف، التي تقع في شمال شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود مع روسيا، هدفا لهجمات منتظمة بالطائرات المسيرة والصواريخ الروسية منذ بداية الحرب.

في المقابل أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي إحباط محاولة أوكرانية لتفجير "قنبلة عالية الطاقة" في سيارة على جسر القرم.