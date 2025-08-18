دعوات في بريطانيا لإنهاء حرب غزة وغضب فرنسي من إغلاق قنصليتها بالقدس

دعا ساسة من أيرلندا الشمالية وأسكتلندا وويلز، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لفرض عقوبات على إسرائيل، في حين هددت باريس بتضرر علاقتها مع تل أبيب، عقب قرار الأخيرة إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس ردا على التوجه للاعتراف بدولة فلسطين.

وطالب الساسة البريطانيون ستارمر بالتحرك فورا لإنهاء الحرب على غزة، مشددين على ضرورة وقف بيع السلاح لإسرائيل والضغط عليها، ودعم تحقيق مستقل بـ"جرائم الحرب الإسرائيلية في القطاع".

وأكدوا أن الكارثة في غزة تشمل تهيئة ظروف لتجويع المدنيين.

ومن جهتها، قالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إن قرار إسرائيل إغلاق قنصليتها بالقدس سيلحق ضررا بعلاقتهما ويستدعي رد فعل.

لكن الوزارة أوضحت أنها لم تتلقَّ إخطارا من إسرائيل بشأن إغلاق القنصلية في القدس.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرر إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، عقب اعتراف باريس بدولة فلسطين.

وطبقا للصحيفة، أشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن القنصلية الفرنسية بالقدس تتصرف بتحد، وأن فرنسا تقود الخط المناوئ لإسرائيل.

انتقادات أوروبية

وفي السياق، قال وزير المالية النرويجي إن بلاده قررت بيع استثمارات للصندوق السيادي النرويجي من 6 شركات في إسرائيل ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

تأتي هذه التطورات وسط انتقادات أوروبية متصاعدة للحرب الإسرائيلية على غزة، إذ دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، منتصف الشهر الماضي، إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل جراء انتهاكاتها في قطاع غزة.

وفرضت سلوفينيا، نهاية الشهر الماضي، حظرا على صادرات وواردات وعبور الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.

وفي مايو/أيار الماضي، وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي، لتكون أول دولة بالاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إعلان

وخلفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.