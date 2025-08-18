حملة اعتقالات واقتحامات إسرائيلية بالضفة الغربية

أفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن -الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين- حملة دهم واعتقالات لعدد من الشبان الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقد شملت حملة الدهم محافظات رام الله ونابلس وجنين وطوباس وطولكرم، وقلقيلية، وبيت لحم، والخليل.

وأفادت مؤسسات الأسرى بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المعتقلين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها قبل اعتقالهم ونقلهم إلى معسكرات التحقيق والاعتقال.

وفي سياق متصل، سيرت قوات الاحتلال في وقت سابق من مساء الأحد آلياتها العسكرية في شوارع مدينة جنين، وذلك في إطار العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

#عاجل | قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتنسحب من بلدة قباطية، جنوب جنين. pic.twitter.com/KKRk9Z4tdh — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2025

هجمات المستوطنين

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن مستوطنين هاجموا قرية عابود شمال غرب رام الله وبلدة دير دبوان شرق المدينة، من دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي جنوب الضفة، أفاد شهود عيان -للأناضول- بأن شاحنات إسرائيلية نقلت غرفا متنقلة (كرفانات) إلى المنطقة الأثرية بقرية سوسيا قرب الخليل، من دون معرفة الغرض من وضعها.

وبالموازاة مع حرب الإبادة في غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا على الأقل، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 110 أطفال.