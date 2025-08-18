أخبار|نيجيريا

تواصل البحث عن عشرات المفقودين في غرق قارب نيجيري

People move in a boat as search and rescue operations continues following a boat accident, in a place given as Sokoto State, Nigeria, in this handout image relased on August 17, 2025. National Emergency Management Agency, Nigeria/
صورة وزعتها وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية لعمليات البحث والإنقاذ عقب حادث انقلاب قارب في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا (رويترز)
18/8/2025-|آخر تحديث: 12:33 (توقيت مكة)

تواصل فرق الإنقاذ في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا البحث عن أكثر من 40 شخصا فقدوا إثر انقلاب قارب كان يقلّ أكثر من 50 راكبا إلى سوق غورونيو الشعبي، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية في بيان صدر الأحد إن مكتبها في سوكوتو أرسل فريقا ميدانيا لدعم جهود الإنقاذ عقب "حادث القارب المأساوي".

A member of the National Emergency Management Agency stands in water as search and rescue operations continues following a boat accident, in a place given as Sokoto State, Nigeria, in this handout image relased on August 17, 2025. National Emergency Management Agency, Nigeria/Handout
أحد أفراد وكالة الطوارئ النيجيرية يشارك في عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا انقلاب قارب بولاية سوكوتو (رويترز)

وأوضحت المديرة العامة للوكالة، زبيدة عمر، أن التدخل جاء بعد تلقي بلاغات تفيد بانقلاب قارب يقلّ ركابًا إلى سوق غورونيو، مشيرة إلى إنقاذ نحو 10 أشخاص، فيما لا يزال أكثر من 40 في عداد المفقودين.

ونقلت صحيفة "ذا بنش" النيجيرية عن مسؤول محلي أن الحادث قد يكون ناجمًا عن الحمولة الزائدة، وهي مشكلة متكررة في المجتمعات النهرية بالولاية.

وتُعد حوادث القوارب أمرًا شائعًا في نيجيريا، خاصة خلال موسم الأمطار الذي يمتد من مارس/آذار إلى أكتوبر/تشرين الأول، حيث تشهد الأنهار والبحيرات ارتفاعًا في منسوب المياه.

تصميم خاص خريطة نيجيريا
خريطة نيجيريا (الجزيرة)

وفي أغسطس/آب 2024، لقي 16 مزارعًا مصرعهم في حادث مشابه بالولاية ذاتها، إثر انقلاب زورق خشبي كان يقلّهم إلى حقول الأرز عبر أحد الأنهار.

وفي الشهر الماضي، توفي ما لا يقل عن 13 شخصًا وفُقد العشرات بعد انقلاب قارب يقلّ نحو 100 راكب في ولاية النيجر وسط البلاد.

وبعد يومين فقط، غرقت 6 فتيات إثر انقلاب قارب كان يُقلهنّ من العمل الزراعي إلى منازلهنّ في ولاية جيغاوا شمال غرب نيجيريا.

المصدر: وكالات

