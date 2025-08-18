تواصل البحث عن عشرات المفقودين في غرق قارب نيجيري

تواصل فرق الإنقاذ في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا البحث عن أكثر من 40 شخصا فقدوا إثر انقلاب قارب كان يقلّ أكثر من 50 راكبا إلى سوق غورونيو الشعبي، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية في بيان صدر الأحد إن مكتبها في سوكوتو أرسل فريقا ميدانيا لدعم جهود الإنقاذ عقب "حادث القارب المأساوي".

وأوضحت المديرة العامة للوكالة، زبيدة عمر، أن التدخل جاء بعد تلقي بلاغات تفيد بانقلاب قارب يقلّ ركابًا إلى سوق غورونيو، مشيرة إلى إنقاذ نحو 10 أشخاص، فيما لا يزال أكثر من 40 في عداد المفقودين.

ونقلت صحيفة "ذا بنش" النيجيرية عن مسؤول محلي أن الحادث قد يكون ناجمًا عن الحمولة الزائدة، وهي مشكلة متكررة في المجتمعات النهرية بالولاية.

وتُعد حوادث القوارب أمرًا شائعًا في نيجيريا، خاصة خلال موسم الأمطار الذي يمتد من مارس/آذار إلى أكتوبر/تشرين الأول، حيث تشهد الأنهار والبحيرات ارتفاعًا في منسوب المياه.

وفي أغسطس/آب 2024، لقي 16 مزارعًا مصرعهم في حادث مشابه بالولاية ذاتها، إثر انقلاب زورق خشبي كان يقلّهم إلى حقول الأرز عبر أحد الأنهار.

وفي الشهر الماضي، توفي ما لا يقل عن 13 شخصًا وفُقد العشرات بعد انقلاب قارب يقلّ نحو 100 راكب في ولاية النيجر وسط البلاد.

وبعد يومين فقط، غرقت 6 فتيات إثر انقلاب قارب كان يُقلهنّ من العمل الزراعي إلى منازلهنّ في ولاية جيغاوا شمال غرب نيجيريا.