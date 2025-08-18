أخبار|كوريا الشمالية

انطلاق مناورات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

POCHEON, SOUTH KOREA - MAY 25: South Korea's K-2 battle tanks moves into position during the live fire drill at Seungjin fire training center on May 25, 2023 in Pocheon, South Korea. South Korea and the United States are holding combined live-fire exercises on the occasion of the 70th anniversary of alliance. Last week North Korea condemned South Korea and the United States’ combined live-fire drills, describing the drills as a “war exercise” against the nation. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)
جانب من مناورات عسكرية سابقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة (غيتي)
18/8/2025-|آخر تحديث: 08:28 (توقيت مكة)

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين مناورات سنوية مشتركة لتعزيز جاهزيتهما الدفاعية المشتركة ضد تهديدات كوريا الشمالية.

وتتضمن مناورات "أولتشي فريدوم شيلد"، التي تستمر حتى 28 أغسطس/آب الجاري، تدريبات لمواجهة تهديدات واقعية تهدف إلى تعزيز قدرات الحليفين في جميع المجالات.

وستتم تعبئة نحو 18 ألف جندي كوري جنوبي لتدريبات هذا العام، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفي حين قالت هيئة الأركان المشتركة إن مناورات هذا العام ستعقد على نطاق مماثل مقارنة بالعام الماضي، فإن نحو نصف التدريبات الميدانية المخطط لها والتي يبلغ عددها نحو 40، سيجري تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول في إطار الجهود الواضحة التي تبذلها كوريا الجنوبية لإصلاح العلاقات المتوترة مع كوريا الشمالية.

ونددت كوريا الشمالية منذ فترة طويلة بالتدريبات المشتركة بين الحليفين باعتبارها بروفة لغزوها، وأجرت اختبارات لأسلحة ردا على ذلك.

وفي بيان صدر في 10 أغسطس/آب، أدان وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانغ-تشول التدريبات واسعة النطاق، وذكر أن بلاده تتمسك بحق "الدفاع عن النفس" في حال حدوث استفزاز.

وأكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن التدريبات الصيفية ذات طبيعة دفاعية.

وتعقد مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" بالتزامن مع مناورات الدفاع المدني التي تستمر 4 أيام حتى الخميس، بمشاركة نحو 580 ألف مدني، وتشمل جهودا لصد هجمات الطائرات المسيرة والهجمات الإلكترونية.

وسيشهد يوم الأربعاء المقبل، إجراء تدريب دفاع مدني ضد الغارات الجوية على مستوى البلاد ضمن مناورات الدفاع المدني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بـ"احترام" النظام السياسي لكوريا الشمالية وإرساء "ثقة عسكرية"، بعد أن أعلنت بيونغ يانغ عدم رغبتها في تحسين العلاقات مع سول.

إعلان

وتولى الرئيس اليساري الوسطي السلطة في مطلع يونيو/حزيران الماضي، ووعد بمد اليد إلى بيونغ يانغ، مؤكدا أنه "مهما كلّف الأمر، فإن السلام أفضل من الحرب".

ونفت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التقارير الصادرة عن الجيش الكوري الجنوبي والتي أفادت بأنّ بيونغ يانغ أزالت مكبّرات الصوت الدعائية من حدودها مع الجنوب، مؤكدة أن بيونغ يانغ "لا تملك أي نية لتحسين العلاقات" مع الجنوب.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان