القسام تفجر حقل ألغام مركبا ضد قوات وآليات إسرائيلية شرقي غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين إيقاع قوة إسرائيلية راجلة وآليات عسكرية في حقل ألغام مركب جنوبي حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.

وأوضحت القسام -عبر قناتها في تليغرام- أن مقاتليها أوقعوا قبل يومين قوة من جنود وآليات الاحتلال في حقل ألغام مكون من عبوات مضادة للأفراد والدروع في حي الزيتون.

وأكدت القسام أن مقاتليها رصدوا إخلاء الجنود القتلى والجرحى، إضافة إلى سحب الآليات المستهدفة تحت غطاء ناري كثيف.

وفي وقت سابق اليوم، بث الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد لتفجير عبوتين ناسفتين في جرافة عسكرية وقوة إسرائيلية راجلة، واستهداف المنطقة بقذائف الهاون في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية في إطار عمليات "حجارة داود" التي أعلنت عنها القسام ردا على عملية "عربات جدعون" الإسرائيلية.

وأمس الأحد، أعلنت القسام استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع السبت الماضي قرب مفترق دولة جنوبي حي الزيتون.

وفي الـ11 من الشهر الجاري، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة وقصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي وتهجير قسري.

وقبل ذلك بثلاثة أيام، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا بدءا بمدينة غزة، قبل أن يقر رئيس الأركان إيال زامير الخطة لاحقا ويصدق عليها.