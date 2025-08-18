العفو الدولية: إسرائيل تنفذ سياسات تجويع ممنهجة في غزة

اتهمت منظمة العفو الدولية الاثنين إسرائيل بتنفيذ "سياسة متعمدة" لتجويع سكان غزة، مستندة لشهادات فلسطينيين نازحين وموظفين طبيين يعالجون أطفالا يعانون من سوء التغذية في القطاع.

وجاء في تقرير أصدرته المنظمة أن إسرائيل تشن حملة تجويع متعمدة في قطاع غزة المحتل، وتدمر بشكل ممنهج صحة الفلسطينيين ورفاههم ونسيجهم الاجتماعي.

وطالبت المنظمة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل فورا وفرض عقوبات عليها.

ودعت لتمكين الأونروا والوكالات الأممية من الوصول الآمن ومن دون عوائق لكل أنحاء غزة.

وقالت إن إسرائيل تواصل حملتها المتعمدة والممنهجة في التجويع في غزة "والأطفال يتركون للموت جوعا".

وشددت على أن الشهادات عن التجويع بغزة "إدانة صارخة لنظام دولي منح إسرائيل إفلاتا شبه كامل من العقاب لعقود".

وطالبت برفع الحصار عن قطاع غزة فورا ومن دون شروط "وفرض وقف دائم لإطلاق النار".

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 110 أطفال.