السنغال: 33 قتيلا في حوادث باحتفالات "الماغال الكبير" الدينية

سجّلت السلطات السنغالية 33 وفاة نتيجة حوادث مرورية وقعت خلال موسم "الماغال الكبير"، أبرز المناسبات الدينية للطائفة المريدية، والذي شهد هذا العام تدفقا غير مسبوق للحشود نحو مدينة طوبى وسط البلاد.

وأفادت مديرية العلاقات العامة في جهاز الدفاع المدني، السبت 16 أغسطس/آب، بأن عدد الضحايا ارتفع بشكل لافت مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 16 وفاة خلال المناسبة نفسها.

كما تعاملت فرق الإنقاذ مع 341 حادثا مروريا و7 حرائق، وقدّمت إسعافات أولية لـ571 شخصا.

ويُحيي ملايين المريدين ذكرى نفي مؤسس الطريقة الشيخ أحمدو بمبا عام 1895 على يد السلطات الاستعمارية الفرنسية، عبر التوافد إلى طوبى لتلاوة مدائحه وزيارة ضريحه، في مشهد روحي يطغى عليه الطابع الديني والتعبّدي.

ورغم أن المناسبة تشهد سنويا سقوط ضحايا، فإن حصيلة هذا العام تُعد الأعلى منذ سنوات، مما دفع السلطات إلى عزو السبب إلى "السرعة المفرطة" و"القيادة المتهورة" على طرق مبللة بفعل الأمطار.