الأردن يفعّل خدمة العلم وسط تصاعد التوترات الإقليمية

أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني ومدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد مصطفى الحياري تفاصيل برنامج خدمة العلم بصيغته الجديدة والمتدرجة، والذي سيبدأ ببرنامج عسكري لـ6 آلاف شاب في المرحلة الأولى، و10 آلاف شاب في المرحلة الثانية.

ويشمل البرنامج 3 دورات تمتد كل دورة لـ3 أشهر، وهي مدة التدريب ذاتها التي كانت في برنامج خدمة العلم السابق، حيث كان المكلفون يتلقون التدريب لمدة 3 أشهر ثم يتم توزيعهم على الوحدات المختلفة، وستبدأ أول دورة في الأول من فبراير/شباط 2026.

ويستهدف البرنامج 6 آلاف شاب أردني من الذكور مواليد عام 2007 ممن أتموا 18 عاما بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2026، موزعين على 3 دفعات تضم كل دفعة ألفي مكلف، ويتم اختيار المكلفين إلكترونيا بأسلوب السحب الإحصائي المحايد وفق منهجية علمية، مع مراعاة التوزيع السكاني بين المحافظات.

وأشار المومني إلى أنه سيتم عرض الأسباب الموجبة للتعديلات المطلوبة على قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، قبل إرسالها إلى مجلس الأمة للسير في مراحلها الدستورية.

ولفت إلى أن البرنامج يشمل مسارين أساسيين هما المسار العسكري الذي يشكل أغلبية التدريب، والمسار المعرفي النظري الذي يقدمه مختصون مدنيون في مجالات معرفية واقتصادية وثقافية واجتماعية، مما يضمن التكامل بين التدريب العسكري والتأهيل المعرفي.

وأوضح المومني أن الذين يتم استدعاؤهم ويتخلفون عن أداء الخدمة ستطبق عليهم العقوبات الواردة في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية والمتمثلة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة، وبعدها يعودون إلى الخدمة.

ويأتي الإعلان عن تفعيل خدمة العلم في الأردن بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة عن مشروع "إسرائيل الكبرى"، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار التحديات الأمنية على الحدود.