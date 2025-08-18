أخبار|تفنيدات|الولايات المتحدة الأميركية

اضطرابات ترامب ومصير بوتين.. ادعاءات مثيرة رافقت قمة ألاسكا

صورة الرئيس الأميركي ترامب (يمين) ونظيره الروسي بوتين (يسار) في قمة ألاسكا التاريخية (البيت الأبيض/إكس)
صورة الرئيس الأميركي ترامب (يمين) ونظيره الروسي بوتين في قمة ألاسكا التاريخية (البيت الأبيض/إكس)
18/8/2025-|آخر تحديث: 21:21 (توقيت مكة)

بينما كان الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين يواصلان مباحثاتهما في ولاية ألاسكا، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة من الادعاءات والمعلومات المثيرة للجدل.

تضمنت هذه الادعاءات صورا لمقاتلات أميركية تحلق فوق سماء ألاسكا وتشكل شعارات، بالإضافة إلى توقعات حول احتمال اعتقال الرئيس بوتين، ومخاوف من تهديدات تتعلق بالموارد الطبيعية في الولاية، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر ارتباك ترامب أثناء استقبال نظيره الروسي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

في هذا التقرير، تستعرض "الجزيرة تحقق" أبرز الادعاءات المنتشرة على المنصات والتي رافقت الزيارة، وتتناول دقتها وصحتها بناء على الوقائع والتصريحات الرسمية.

من تشيلي إلى ألاسكا

بعد يوم من استقبال بوتين في ألاسكا، نشرت حسابات روسية على منصات التواصل مقطع فيديو قيل إنه يظهر طائرات "إف-22" وهي تشكل "نجمة" في السماء فوق قاعدة إلميندورف الجوية، خلال زيارة الرئيس الروسي.

 

وزعمت تلك الحسابات في نص أعيدت مشاركته على نطاق واسع أن الفيديو يمثل لقطات "من خلف الكواليس"، متهمة وسائل الإعلام الأميركية بتجاهل هذه المشاهد، خاصة بعد تحليق قاذفات "بي-2" وطائرات "إف-35" فوق مطار ألاسكا للترحيب بالرئيس الروسي.

 

وتتبعت "الجزيرة تحقق" مقطع الفيديو المتداول، وتبين أنه "قديم" وله نسخة منشورة على حساب مصور في "إنستغرام" بتاريخ 9 أغسطس/آب الجاري، أي قبل بداية القمة الأميركية الروسية.

 

كما تمكنا من التوصل إلى موقع تصوير الفيديو بدقة من خلال أداة "التجول الافتراضي" في غوغل، إذ يظهر المشهد عرضا جويا في سماء نادي الطيران الواقع غرب مدينة رانكاغوا في تشيلي، ولا علاقة له بزيارة بوتين بشكل نهائي.

صورة التقطت بأداة التجول الافتراضي تظهر نادي الطيران في تشيلي (خرائط غوغل)
صورة التقطت بأداة التجول الافتراضي تظهر نادي الطيران في تشيلي (خرائط غوغل)
مطابقة الفيديو المتداول بصورة من زاوية أخرى من صفحة حساب النادي التشيلي على فيسبوك
مطابقة الفيديو المتداول بصورة من زاوية أخرى من صفحة حساب النادي التشيلي على فيسبوك

 

اعتقال بوتين

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي معلومات مثيرة للجدل، تدعي أن الولايات المتحدة ملزمة قانونا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فورا، بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية.

إعلان

وتداولت عدة حسابات على منصة "إكس" هذه المعلومات، بما في ذلك نشر صور مولدة بالذكاء الاصطناعي تروج لفكرة اعتقال بوتين في ألاسكا.

 

كما نشر أحد الحسابات تغريدة جاء فيها أن بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف وكارت أحمر من المحكمة الجنائية الدولية، قد يستقبله الرئيس الأميركي على السجادة الحمراء، وأضاف: "لو لم تكن روسيا دولة نووية لكان قد تم تسليم بوتين أو حتى اغتياله".

الأمر لم يقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، بل انتقل إلى وسائل الإعلام الأميركية، حيث نشرت مجلة "نيوزويك" في 15 أغسطس/آب الجاري تقريرا بعنوان: "هل يمكن اعتقال فلاديمير بوتين في ألاسكا؟"، والذي أشار إلى أن القمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا أثارت دعوات من خبراء للقبض على الرئيس الروسي.

تقرير مجلة نيوزويك الأمريكية حول اعتقال بوتين في ألاسكا
تقرير مجلة نيوزويك الأميركية حول اعتقال بوتين في ألاسكا

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 17 مارس/آذار 2023 مذكرات توقيف بحق بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، بتهم تتعلق بترحيل أطفال أوكرانيين قسرا إلى روسيا، وهي أفعال تصنف جرائم حرب.

وراجع فريق "الجزيرة تحقق" قائمة الدول التي صدقت على نظام روما الأساسي، وتبين أن الولايات المتحدة ليست من بين الدول الـ125 -التي انضمت حتى منتصف 2025- مما يعني أنها ليست ملزمة قانونيا باعتقال بوتين إذا زار أراضيها، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على دول أخرى مثل روسيا والصين وإسرائيل.

اضطرابات ترامب

وتداولت حسابات مرتبطة بروسيا مقطع فيديو على منصة "إكس" حظي بملايين المشاهدات، زاعمة أنه يظهر الرئيس الأميركي وهو يواجه صعوبة في السير على السجادة الحمراء قبل استقباله الرئيس الروسي، وادعت هذه الحسابات أن ما يحدث يعزى إلى "مشاكل صحية"، في حين فسر آخرون المشهد على أنه "خلل سلوكي" أو "عدم ثقة بالنفس".

 

وبالتحقق من البث المباشر لحظة اللقاء بين الرئيسين من وسائل إعلام أميركية، تبين أن هذه الحسابات أجرت تعديلات على الفيديو الأصلي باستخدام خاصية "التسريع"، ما جعل ترامب يبدو مرتبكا بشكل مبالغ فيه.

إعلان

 

كما أن اللقطات الأخرى المتداولة على حسابات رسمية أميركية وروسية من اللقاء تظهر أن انحراف ترامب عن مساره الطبيعي لمسافة لا تزيد عن مترين تقريبا، يبدو تصرفا عشوائيا وعفويا، حتى إنها لم تعتمد مخالفة للبروتوكول الرسمي.

معادن نادرة لوقف الحرب

كما تداولت حسابات أميركية معلومات تشير إلى أن ترامب يخطط لتقديم فرص اقتصادية إلى  بوتين بهدف تحفيزه على إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتشمل هذه الفرص إمكانية منحه الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة الموجودة في الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو.

 

وأثارت هذه الادعاءات موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي بعد ترويج أن هذه الفرص قد تتضمن فتح الموارد الطبيعية في مضيق بيرينغ بين ألاسكا والساحل الشرقي لروسيا.

 

لكن بعد التحقق، تبين أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها بعد، رغم الجدل الذي أثارته، فلم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو أي مسؤول في الإدارة الأميركية، كما أنها نشرت لأول مرة في تقرير لصحيفة "ديلي تلغراف" في 13 أغسطس/آب الجاري فقط.

ترامب يعرض على بوتين المعادن مقابل السلام (ديلي تلغراف)
ترامب يعرض على بوتين المعادن مقابل السلام (ديلي تلغراف)
المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان