إيران: سنواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ستواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح بقائي لوسائل إعلام رسمية أن الطرفين سيجريان جولة أخرى من المفاوضات على الأرجح خلال الأيام المقبلة.

ولم يتسن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية منذ أن قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/حزيران الماضي.

وقال بقائي إن طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرتا محادثات الأسبوع الماضي "وستستمر هذه المحادثات، وستكون هناك جولة أخرى من المحادثات بين إيران والوكالة على الأرجح خلال الأيام المقبلة".

التمهيد للحرب

وتتهم طهران الوكالة بتمهيد الطريق فعليا أمام الهجمات الإسرائيلية الأميركية بتقرير صدر في 31 مايو/أيار الماضي أدى إلى إعلان مجلس محافظي الوكالة أن إيران تنتهك التزاماتها بعدم انتشار الأسلحة النووية.

وتنفي إيران الشكوك الغربية في بذل جهود سرية لتطوير قدرات أسلحة نووية، قائلة إنها لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تنص على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للموقعين عليها.

وأكد بقائي تغير مستوى العلاقات بين طهران والوكالة الدولية، ولكنه قال إن الطرفين أبقيا على التواصل بشكل مباشر.

يذكر أن إيران سنّت الشهر الماضي قانونا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة.

وينص القانون على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية للمواقع النووية الإيرانية تحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران.