8 قتلى جراء الفيضانات في شمال الصين

قتل 8 أشخاص على الأقل وفقد آخرون جراء فيضانات في منغوليا الداخلية في شمال الصين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الأحد.

وأوردت شينخوا أن مجموعة من 13 شخصا كانوا يخيّمون في الهواء الطلق في منطقة أورات رير بانر في منغوليا الداخلية عندما حدث فيضان قرابة الساعة العاشرة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) السبت.

وذكر التلفزيون الصيني الرسمي "سي سي تي في" أن وزارة إدارة الطوارئ أمرت ببذل جهود إنقاذ كاملة والتحقق من وضع المفقودين وأرسلت فريق عمل إلى موقع الحادث.

وبحسب إعلام رسمي، بلغت حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في شمال غرب الصين مطلع أغسطس/آب 13 شخصا على الأقل.

وتسببت أمطار غزيرة الشهر الماضي في بكين بمقتل 44 شخصا وكانت الضواحي الريفية للعاصمة الأكثر تضررا، كما لقي 8 أشخاص آخرين حتفهم في انزلاق تربة في مقاطعة خبي القريبة.

وتعاني الصين من ظروف جوية متقلبة منذ يوليو/تموز إذ تنهمر أمطار غزيرة أكثر من المعتاد مع وصول الرياح الموسمية إلى الشمال والجنوب.

ويربط خبراء الطقس هذا النمط المتغير بتغير المناخ، مما يمثل اختبارا للمسؤولين في الوقت الذي تتسبب فيه السيول والفيضانات في تشريد الآلاف وتهدد بخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات.

ويأتي الفيضان في منغوليا الداخلية في أعقاب هطول أمطار غزيرة في بكين، على بعد أقل من ألف كيلومتر، أواخر الشهر الماضي أودت بحياة 44 شخصا على الأقل وأجبرت أكثر من 70 ألفا على إخلاء منازلهم.

وأعلنت الحكومة المركزية الأسبوع الماضي تخصيص 430 مليون يوان، ما يعادل 59.9 مليون دولار، تمويلا جديدا للإغاثة من الكوارث، ليصل إجمالي التمويل المخصص لتلك الجهود منذ أبريل/نيسان إلى 5.8 مليارات يوان على الأقل.