57 شهيدا بغزة والاحتلال يكثف قصف أحياء شرق القطاع

استشهد 57 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، اليوم الأحد، بينهم 38 من منتظري المساعدات المجوعين، ومع تكثيف القصف الإسرائيلي على أحياء شرق غزة ومناطق أخرى، تحتدم المواجهات مع فصائل المقاومة.

ووثقت وزارة الصحة بغزة استشهاد 7 مواطنين تجويعا، بينهم طفلان، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا التجويع وسوء التغذية ارتفع بذلك إلى 258، بينهم 110 أطفال.

وذكرت مصادر طبية وشهود عيان أن غارات وقصفا بريا استهدف منازل وتجمعات مدنية وخيام نازحين، إضافة إلى نقاط انتظار المساعدات.

واستشهد فلسطينيان من منتظري المساعدات بإطلاق نار في محيط منطقة "زيكيم" شمال غربي مدينة غزة، في حين استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بمحيط مستشفى المعمداني بمدينة غزة جراء قصف تجمع للمدنيين.

ووسط القطاع، استشهد مواطنان: أحدهما بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا مدنيا غرب دير البلح، والآخر بقصف منزله في مخيم النصيرات، في حين استشهد ثالث قرب محور نتساريم.

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب أبراج طيبة غرب خان يونس جنوبي القطاع.

وفي الجنوب أيضا، استشهد 13 من منتظري المساعدات برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي مدينة رفح.

وقد حصلت الجزيرة على مشاهد حصرية ومؤثرة توثّق لحظة استهداف قوات الاحتلال طفلة فلسطينية بصاروخ في أثناء تعبئتها المياه في منطقة جباليا شمال غزة.

وتظهر المشاهد الطفلة وهي تتحرك قبل القصف، كما وثّقت الصور استشهادها بعد الصاروخ الذي استهدفها مباشرة.

حي الزيتون

ومع تكثيف القصف الإسرائيلي على أحياء شرق غزة ومناطق أخرى، لا سيما جنوب القطاع، تعزز قوات الاحتلال حشودها تزامنا مع تصديق رئيس الأركان إيال زامير على خطة احتلال مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة لليوم السابع على التوالي، وسط غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من الحي.

وتقوم قوات الاحتلال المتوغلة في المحورين الشرقي والجنوبي من الحي بعمليات تجريف وتدمير لما تبقى من منازل ومنشآت مدنية في حي الزيتون.

وقال الدفاع المدني بغزة إن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 400 منزل وبناية سكنية في حي الزيتون خلال الأيام القليلة الماضية.

عمليات المقاومة

في هذه الأثناء، تحتدم المواجهات مع فصائل المقاومة، إذ بثت كتائب القسام صورا ضمن ما سمتها سلسلة عمليات "حجارة داود"، قالت إنها لاستهداف مقاتليها آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه في محاور التوغل في مدينة خان يونس ومحور صلاح الدين جنوب القطاع.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت استهداف مقاتليها دبابة إسرائيلية من نوع (ميركافا) بقذيفة الياسين "105" -أمس السبت- قرب مفترق دولة، جنوب حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

كما أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في شرق مدينة غزة.

وبدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما تعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من الأمم المتحدة.

وترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 مواطنا، بينهم 110 أطفال.